نائب وزير التربية والتعليم الجديد للتعليم الفني في سطور

تنشر بوابة الوفد الإلكترونية السيرة الذاتية للدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني.

وأدى الدكتور أيمن بهاء الدين اليمين الدستورية كنائب لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون التعليم الفني أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتولى الدكتور محمد عبد اللطيف حقيبة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد أداء اليمين الدستورية، خلفًا للدكتور رضا حجازي.

مناصب نائب وزير التربية والتعليم الجديد

وشغل الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون التعليم الفني، عدة مناصب إدارية في العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة كالآتى: