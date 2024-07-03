نائب وزير التربية والتعليم الجديد للتعليم الفني في سطور
تنشر بوابة الوفد الإلكترونية السيرة الذاتية للدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني.
وأدى الدكتور أيمن بهاء الدين اليمين الدستورية كنائب لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون التعليم الفني أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وتولى الدكتور محمد عبد اللطيف حقيبة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد أداء اليمين الدستورية، خلفًا للدكتور رضا حجازي.
مناصب نائب وزير التربية والتعليم الجديد
وشغل الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون التعليم الفني، عدة مناصب إدارية في العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة كالآتى:
- شغل نائب وزير التربية والتعليم الجديد منصب رئيس جامعة السويدي للتكنولوجيا
- شغل نائب وزير التربية والتعليم الجديد منصب أستاذ شبكات الحاسب بجامعة عين شمس.
- شغل نائب وزير التربية والتعليم الجديد عدة مناصب قيادية، والانضمام إلى SUT -البوليتكنيك في مصر.
- شغل نائب وزير التربية والتعليم الجديد منصب عميد كلية علوم الحاسوب ورئيس مجلس شؤون الطلاب في جامعة مصر الدولية.
- شغل نائب وزير التربية والتعليم الجديد عام 2004 عمل كأستاذ متفرغ في في كل من الجامعة البريطانية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.
- شغل نائب وزير التربية والتعليم الجديد المدير العام لشبكة الجامعات المصرية (EUN) من مايو 2010 حتى أبريل 2014.شغل نائب وزير التربية والتعليم الجديد منصب المدير العام لمركز مصر لريادة الأعمال والابتكار عام 2015.