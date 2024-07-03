10 معلومات عن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الجديد

تنشر بوابة الوفد الإلكترونية أهم المعلومات عن الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الجديد.

ويؤدي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الجديد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم الأربعاء، في قصر الرئاسة.

معلومات عن وزير التربية والتعليم الجديد

ولد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الجديد في القاهرة 20 يونيو 1972. سافر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الجديد في سن الثالث عشر للولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال دراسته. حصل وزير التربية والتعليم الجديد على ماجستير في تطوير التعليم من جامعة لورانس بالولايات المتحدة عام 2012 حصل وزير التربية والتعليم الجديد على دكتوراه من جامعة كارديف سيتي بالولايات المتحدة. شغل وزير التربية والتعليم الجديد منصب عضو مجلس إدارة شركة فيوتشر إنترناشيونال العاملة في مجال التعليم تولى وزير التربية والتعليم الجديد منصب المدير التنفيذي لمجموعة مدارس نرمين إسماعيل. شغل وزير التربية والتعليم الجديد العضو المنتدب لشركة ادفنست إديوكيشن لمعادلة شهادات المدارس الأمريكية. لدى وزير التربية والتعليم الجديد العديد من الإنجازات في مجال الأنشطة الطلابية. قام وزير التربية والتعليم الجديد بالإشراف على تطوير مناهج الدبلومة الأمريكية لتناسب الثقافة المصرية. يعمل وزير التربية والتعليم الجديد في مجال التعليم منذ عام 1997 أي منذ 27 عامًا.

رؤية وزير التربية والتعليم الجديد

أعرب وزير التربية والتعليم الجديد، في وقت سابق، عن رؤيته في تطوير التعليم، والذي كان يطبقه في مدارس نرمين إسماعيل، من خلال تطبيق التعليم المدمج الذي كان محل الدراسات العليا الخاصة به في الماجستير والدكتوراه.

وأوضح وزير التربية والتعليم الجديد أنه يعني بالتعليم المدمج دمج التعليم عن بعد بالتعليم التقليدي في الفصل، لأن الدراسات أثبتت أن التعليم عن بعد لم يؤتي ثماره بشكل كامل بمفرده، والاعتماد على التعليم في الفصل فقط شكل تقليدي يعيدنا إلى الوراء.

وأكد وزير التربية والتعليم الجديد أهمية تدريب المعلمين على دمج التكنولوجيا في التعليم حتى يستطيعوا توصيل ذلك للطلاب بشكل جيد، ومن ثم تطوير المنظومة.

ولفت وزير التربية والتعليم الجديد إلى أن إشعار الطالب بأهمية الانتماء للوطن من أهم المبادئ التي يجب الحرص عليها، فضلا عن إكساب الطلاب العزيمة واحترام الآخر.

