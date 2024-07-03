رؤية وزير التربية والتعليم المحتمل محمد عبد اللطيف في التطوير

تداولت أنباء عن ترشح الدكتور محمد عبد اللطيف، المدير التنفيذي لمدارس الدكتورة نرمين إسماعيل، بقوة لمنصب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلفا للدكتور رضا حجازي.

ومن المقرر أن يؤدي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الجديد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، صباح اليوم الأربعاء، في قصر الرئاسة.

نبذة عن وزير التربية والتعليم المحتمل

ولد الدكتور محمد عبد اللطيف، المرشح لمنص وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في 20 يونيو 1972، أي يبلغ من العمر 52 عامًا.

والدكتور محمد عبد اللطيف، المرشح لمنصب وزير التربية والتعليم هو المدير التنفيذي لمدارس الدكتورة نرمين إسماعيل، والدته، وهي مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أدفنست إديوكيشين مالكة مجموعة مدارس الدكتورة نرمين إسماعيل NIS.

وتعد مدارس الدكتورة نرمين إسماعيل NIS إحدى المدارس التي أنشأت أفرع لها داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

والدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم المحتمل هو حفيد المشير أحمد إسماعيل، بطل حرب أكتوبر 1973.

وسافر وزير التربية والتعليم المحتمل لأمريكا للتعليم وهو في سن الثالثة عشر، ووجد أن الطلاب يعملون إلى جانب الدراسة للإنفاق على أنفسهم فتعلم ذلك منهم وعمل ببيع الصحف، ثم غسل الصحون، ثم نادل في مطعم، وبعدها عاد لاستكمال دراسته الجامعية في مصر وفضل أن يعمل بجانب الدراسة وينفق على نفسه.

ويعمل الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم المحتمل في مجال التعليم منذ عام 1997 أي منذ 27 عامًا، وعبر عن امتنانه لوالدته التي ساعدته على ذلك قائلا: "كنت أقف على كتف عملاق هو كتف أمي نرمين إسماعيل وتعلمت منها الكثير".

رؤية وزير التربية والتعليم المحتمل

أعرب وزير التربية والتعليم المحتمل عن رؤيته في تطوير التعليم، والذي كان يطبقه في مدارس نرمين إسماعيل، من خلال تطبيق التعليم المدمج الذي كان محل الدراسات العليا الخاصة به في الماجستير والدكتوراه.

وأوضح وزير التربية والتعليم المحتمل أنه يعني بالتعليم المدمج دمج التعليم عن بعد بالتعليم التقليدي في الفصل، لأن الدراسات أثبتت أن التعليم عن بعد لم يؤتي ثماره بشكل كامل بمفرده، والاعتماد على التعليم في الفصل فقط شكل تقليدي يعيدنا إلى الوراء.

وأكد وزير التربية والتعليم المحتمل أهمية تدريب المعلمين على دمج التكنولوجيا في التعليم حتى يستطيعوا توصيل ذلك للطلاب بشكل جيد، ومن ثم تطوير المنظومة.

ولفت وزير التربية والتعليم المحتمل إلى أن إشعار الطالب بأهمية الانتماء للوطن من أهم المبادئ التي يجب الحرص عليها، فضلا عن إكساب الطلاب العزيمة واحترام الآخر.