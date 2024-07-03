ننشر السيرة الذاتية للمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان الجديد

ينشر الوفد السيرة الذاتية للمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان الجديد، خلفا للدكتور عاصم الجزار .

المهندس شريف مجدي الشربيني، متزوج ولديه ولدان، وحصل على بكالوريوس الهندسة المدنية عام ٢٠٠٤، وعمل في الفترة من ۲۰۰٥/٢/٥ : ۲۰۰۷/۱۱/۲۸ بجهاز مدينة بدر بإدارة المرافق للإشراف على شبكات المياه والصرف والري والطرق وتنفيذ المحطات والروافع ومحطات المعالجة والخطوط الناقلة، وفى الفترة من ۲۰۰۷/۱۱/۲۸ : ۳/۱۳/ ۲۰۱۲، عمل رئيساً لقسم التصميمات والدراسات المساحية بجهاز مدينة بدر، وشارك في إعداد تصميمات المشروعات المختلفة من منشآت سكنية وخدمية بجانب مراجعة مشروعات المرافق والبنية التحتية، وفي الفتره من ۲۰۱۲/۳/۱٤ : ٢٠١٤/١١/١٠، أشرف على أعمال الطرق والمحاور الرئيسية بإدارة الطرق والمرافق.

في الفتره من ۲۰۱٤/۱۱/۱۱ : ۲۰۱۸/۹/۲۸، عمل معاونا لرئيس جهاز مدينة بدر للمتابعة والتنسيق مع جميع الإدارات بالجهاز، ومتابعة تنفيذ مختلف المشروعات، ومنها، مشروع الإسكان الاجتماعي، ومشروع رفع كفاءة وتطوير المحاور الرئيسية بالمدينة، ومشروع إنشاء مدخل المدينة من طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، ومشروع إنشاء ٢ كوبرى بمدخل المدينة، بالإضافة إلى الإشراف والمتابعة لجميع مشروعات الطرق.

في الفترة من ۲۰۱٥/۹/۲۹ : ٢٠١٧/٢/١٤، عمل نائباً لرئيس جهاز مدينة بدر، حيث أشرف على تنفيذ مشروعات الكهرباء والاتصالات والطرق، وكذا التخطيط والمتابعة ومركز المعلومات، بجانب متابعة أعمال تنفيذ مشروع الإسكان المتوسط والمرافق الرئيسية وأعمال تنسيق الموقع العام والخدمات لمدينتى القاهرة الجديدة وبدر، تحت إشراف مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما عمل بمكتب وزير الاسكان لبعض الوقت، لمتابعة تنفيذ المشروعات القومية الكبري ذات الأولوية الخاصة بقطاع الإسكان، وذلك إضافة لعمله نائباً لرئيس جهاز مدينة بدر، وفى الفترة من ۲۰۱۷/۲/۱٤ : ۲۰۱۷/۹/۱۷، عمل نائباً لرئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، حيث تولى الإشراف على تنفيذ مشروع بيت الوطن لشبكات المرافق والبنية التحتية والطرق، وكذا مشروعات الطرق والمحاور الرئيسية.

عمل المهندس شريف الشربيني فى الفترة من ۲۰۱۷/۹/۱۸ : ۲۰۱۹/۲/۲۳، رئيساً لجهاز تنمية مدينة الشروق، حيث أشرف على متابعة وإنجاز المشروعات التالية، تطوير ورفع كفاءة المحاور والمربعات السكنية، ومشروعات الإسكان الاجتماعي، وسكن مصر، والإسكان المتوسط، والإسكان الفاخر، وأعمال محطات الصرف وتطوير المحطات القائمة، وأعمال ترفيق الأحياء الجديدة، وتقسيم قطع الأراضي، وإنشاء وتشغيل عدد كبير من المباني الخدمية بالتنسيق مع الجهات المختصة لتوفير جميع الخدمات الطبية والمدنية والتعليمية والرياضية للمواطنين، ورفع كفاءة شبكات الكهرباء والإنارة، ورفع كفاءة وتطوير الأحياء السكنية القديمة.

تولى المهندس شريف الشربيني، في الفترة من ۲۰۱۹/۲/۲٤ : ۲۰۲۱/۳/۱، رئاسة جهاز مدينة ٦ أكتوبر، وكانت أبرز إنجازاته، إتاحة فرص استثمار بالمدينة على النحو التالي، أراض سكنية صغيرة، وأراض صناعية وخدمية، وأراضي الحزام الأخضر، بجانب متابعته لتنفيذ العديد من المشروعات، ومنها، مشروعات الطرق والمحاور الرئيسية، ومشروع الطريق الدائري الأوسطي بطول ٣٠ كم من تقاطعه مع طريق الفيوم حتى شمال كردون مدينة ٦ أكتوبر، ومشروع تطوير طريق الفيوم في المسافة من تقاطعه مع الطريق الأوسطي حتى طريق الواحات، ومشروع تطوير الطريق الدائري لمدينة ٦ أكتوبر بطول ٣٠ كم، وتنفيذ ٢٨ عملا صناعياً (كبارى سيارات ومشاة وأنفاق)، ومشروعات رفع كفاءة وتطوير الأحياء القديمة بالمدينة، والمرحلة الثانية من محطة مياه ٦ أكتوبر لتوفير ٦٠٠ ألف م3/يوم من المياه، ومشروع محطة معالجة الصرف الصحي، وتنفيذ العديد من الخدمات العاجلة (أسواق تجارية - حضانات - مدارس - مراكز طبية) لتوفير جميع الخدمات للمواطنين، ورفع كفاءة المستشفي المركزي، وإتاحة العديد من الفرص الاستثمارية (عمرانى متكامل - خدمي - سياحي - ترفيهي)، وخلق العديد من مصادر الدخل للمدينة للإنفاق على المشروعات، وذلك من خلال طرح قطع أراض للبيع أو المشاركة أو بنظام مقابل الانتفاع، وكذا تنفيذ محطتى كهرباء، وتنفيذ المرحلة الثالثة من مأخذ المياه العكرة لتأمين احتياجات المدينة المستقبلية من المياه.

تولى المهندس شريف الشربيني في الفترة من ۲۰۲۱/۳/۲ وحتى ٢/٧/٢٠٢٤، رئاسة جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أشرف على تنفيذ المشروعات التالية: الحي السكني الثالث بمساحة ١٠٠٠ فدان، بإجمالي ٢٤ ألف وحدة سكنية، شاملة الخدمات والمرافق، وتم التغلب على العديد من الصعوبات التي واجهت التنفيذ مثل جائحة كورونا، وتم العمل على إيجاد حلول بديلة للخامات المستوردة من خلال منتجات محلية الصنع، وكذا مشروع الحي السكني الخامس بمساحة ٨٨٠ فداناً، بإجمالي ۲۲ ألف وحدة سكنية، شاملة الخدمات والمرافق، وأعمال شبكات المياه والصرف والري والكهرباء للمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة بمساحة ٤٠ ألف فدان، وتم التغلب على صعوبات التربة، ومشروع مأخذ المياه العكرة والروافع ومحطة التنقية، ومشروع محطة معالجة الصرف الصحي، ومتابعة مشروع الحدائق المركزية "كابيتال بارك"، ومتابعة مشروع منطقة الأعمال المركزية، والذى يتم تنفيذه في مصر لأول مرة، ويضم أعلى برج في أفريقيا بارتفاع ٤٠٠ متر، ومشروعات تنسيق الموقع العام لبعض المحاور والطرق، بجانب توقيع بروتوكولات مع الجهات الحكومية لتنفيذ عدد من المشروعات مثل طرق الحي الحكومي، والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات لإنهاء جميع المشروعات المختلفة، وتوقيع بروتوكول مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتنفيذ مصاعد وتوريد وتركيب الأعمدة الذكية والمصاعد ببعض المشروعات.