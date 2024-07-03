السيرة الذاتية للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الجديد

أدى فضيلة الدكتور أسامة الأزهري اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى وزيرا للأوقاف ..

تفاصيل السيرة الذاتية للأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف الجديد.

أسامة السيد محمود محمد سعد الأزهري

ولد يوم الجمعة، 19 رجب، سنة 1396هـ، الموافق 16 يوليو، سنة 1976م، وحفظ القرآن الكريم، وتشرف بالالتحاق بالأزهر الشريف.

المؤهلات:

- تخرج في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف سنة ١٩٩٩م بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.

- حصل على درجة التخصص (الماجستير) سنة ٢٠٠٥م.

- حصل على درجة العالمية (الدكتوراه) سنة ٢٠١١م، مع مرتبة الشرف الأولى، والتوصية بالطبع والتداول.

- نال درجة الأستاذ المساعد في جامعة الأزهر الشريف سنة 2021م.

- عين معيداً بكلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بأسيوط سنة 2000م.

- عين مدرسا مساعدا بنفس الكلية، ثم انتقل إلى كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق سنة 2005م.

- عين مدرسا بكلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر فرع الزقازيق سنة 2011م.

- عين أستاذا مساعدا بجامعة الأزهر سنة 2021م.

* دبلوم في علم النفس التطبيقي من كلية التربية جامعة عين شمس، مع تسجيل درجة الماجستير في نفس التخصص والكلية.

* تسجيل درجة الدكتوراه في القانون العام في الجامعة العالمية بالمملكة الأردنية الهاشمية.

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* عضويات ومهام:

- مستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون الدينية.

- عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف.

- عضو معين في مجلس النواب المصري ووكيل اللجنة الدينية بالمجلس الموقر من سنة 2015م إلى سنة 2021م.

- مستشار فضيلة مفتي الديار المصرية للعلاقات الخارجية والتواصل.

- عضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

- عضو لجنة تطوير التعليم الأزهري بمشيخة الأزهر الشريف من سبتمبر 2013م إلى مارس 2014م.

- المشرف على مكتب رسالة الأزهر.

-عضو اللجنة العلمية بمركز (التعليم عن بعد)، التابع من دار الإفتاء المصرية.

- عضو مجلس أمناء مؤسسة طابة للبحوث والدراسات الإسلامية في أبو ظبي.

- عضو لجنة أخلاقيات البحث العلمي التابعة لكلية الطب بالقوات المسلحة.

- عضو مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي بالمملكة الأردنية، ومستشار للمؤسسة أيضا، بقرار من ملك الأردن.

مشاركات علمية أخرى خارج مصر:

- شارك في عدد من الندوات والمؤتمرات والمجالس العلمية في مصر وعدة دول، فقد شارك في الدروس الملكية الحسنية بالمملكة المغربية، والمجالس الملكية الهاشمية في المملكة الأردنية، وبرنامج ضيوف صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ومهرجان الجنادرية بالمملكة العربية السعودية، كما شارك في ندوات ومؤتمرات في كل من: الهند، وماليزيا، وأندونيسيا، وسلطنة عمان، والكويت، وبريطانيا، وألمانيا، وروسيا، وتتارستان، والشيشان، وسويسرا، وأذربيجان، والبحرين، وغيرها.

جولات حول العالم



، هناك جولات كثيرة لفضيلة الدكتور أسامة الأزهري حول دول العالم، شرقا وغربا، شمالا وجنوبا، لتقديم رؤية مصر في الخطاب الديني حتى وصل إلى أقصى الغرب الإفريقي.

ومن الدول التي سافر إليها إندونيسيا مرات كثيرة، موريتانيا، تونس، ايطاليا والفاتيكان، البرازيل، لندن، بغداد، استراليا، الصين، كازاخستان، موسكو، طوكيو، أديس أبابا، النيجر، الرباط، الجزائر، كينيا، دمشق، اليمن، بيروت، قرغيزيا.



وفي الفاتيكان استقبل قداسة البابا فرنسيس في مقر إقامته بالفاتيكان فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وشارك في اللقاء المونسينيور د. يوأنس لحظي جيد، السكرتير الشخصي السابق لقداسته ورئيس مؤسسة الأخوة الإنسانية المصرية.





الإشراف والمناقشة للرسائل الجامعية:



- أشرف وناقش عددا من الرسائل في كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية.

- شارك في الإشراف والمناقشة لعدد من الرسائل بجامعة الأزهر الشريف، وجامعة طنطا وغيرهما من الجامعات.

- درَّس في كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة بوزارة الداخلية.



خطبة الجمعة والدروس في المساجد:

- ألقى خطبة الجمعة على منبر مسجد السلطان حسن بالقاهرة ابتداء من سنة 2005م إلى سنة 2009م.

- تولى الخطابة بمسجد المشير طنطاوي ابتداء من سنة 2014م إلى اليوم، مع المواظبة على إلقاء الدروس في كلا المسجدين وغيرهما.

- الخطابة في مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع طباعة خطبة كل جمعة في كتاب، مصحوبا بالترجمة إلى الإنجليزية والفرنسية، وصدر ذلك في سلسلة اسمها: (رسائل مسجد الفتاح العليم إلى العالم).



برامج تلفزيونية:



- لقاء أسبوعي في برنامج (ممكن) المذاع على قناة cbc الفضائية من سنة 2012م إلى سنة 2015م.

- برنامج (رؤى) على قناة dmc الفضائية وعرض فيها الموسم الأول، والثاني، والثالث.

- برنامج (رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم) على فضائية dmc، لبيان الحرف والمهن عند الصحابة الكرام، ورؤية دينية جديدة تحفز العمل والمهن والحرف والإنجاز في وعي المصريين.

- برنامج الحق المبين على فضائية dmc للرد والتفنيد لأفكار تيارات التطرف وتحصين المجتمع المصري منها.

- برنامج (مصابيح الجمال) على الراديو 9090، لتعزيز القيم الأخلاقية الرفيعة في المجتمع.

- برنامج (حامل المسك) على الراديو 9090، يتناول مفهوم الصداقة وآثارها الشديدة الحساسية في تكوين الإنسان خصوصا في مرحلة الطفولة.

- برنامج (شموس في سماء الأزهر) على إذاعة البرنامج العام، تناول الشخصيات غير المصرية التي درست في الأزهر الشريف ثم رجعوا إلى بلادهم فتقلدوا مناصب رفيعة هناك، مما يبنى جسورا بين مصر ومحيطها العربي والإسلامي، ويعزز ريادة مصر.

مع لقاءات تلفزيونية كثيرة على عدد من القنوات.





جهود داعمة لجودة التعليم:

شارك في إعداد كتاب: (وثيقة المعايير القياسية للعلوم الشرعية بالتعليم الأزهري قبل الجامعي)، الصادر عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، سنة 2015م.

شارك بإلقاء محاضرات عن جودة التعليم في التراث الإسلامي لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق.







تكريمات وأوسمة:

تلقى دروعا وتكريمات من السيد وزير الدفاع، والسيد وزير الداخلية، والسيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومؤسسات وجهات متعددة داخل مصر، ومن جهات دولية متعددة، منها أنه تلقى وسام التميز من الدرجة الأولى من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.





* المؤلفات والنتاج علمي:

(أ) له عدد من المؤلفات، منها:

1- جمهرة أعلام الأزهر الشريف في القرنين الرابع عشر والخامس عشر الهجريين، 10 مجلدات، ط: مكتبة الإسكندرية، 1439هـ-2018م.

2- إحياء علوم الحديث، مقدمات منهجية، ومداخل معرفية، طبع، في دار الوابل الصيب، مصر، سنة 1428هـ-2007م.

3- الحديث والمحدثون في الأزهر الشريف، طبع في دار كشيدة، القاهرة، سنة 1436هـ-2014م

4- معجم الشيوخ، طبع في دار الصفا، نجري سمبيلان، ماليزيا، سنة 1429هـ-2008م.

5- المدخل إلى أصول التفسير، طبع في دار الفقيه، أبو ظبي، سنة 1423هـ-2012م، وترجم ونشر بالإنجليزية والفرنسية.

6- مشكاة الأصوليين والفقهاء، طبع في دار الفقيه، أبو ظبي، سنة 1434هـ-2013م.

7- البُلْدانيات، أربعون حديثاً، عن أربعين شيخا، من أربعين بلدا قد دخلتها، طبع في دار الفقيه، أبو ظبي، سنة 1434هـ-2013م.

8- أسانيد المصريين، جمهرة في المتأخرين من علماء مصر، وبيان مناهجهم، وسلاسل أسانيدهم، وذكر أسانيدنا إليهم، طبع في دار الفقيه، أبو ظبي، سنة 1432هـ-2011م.

9- كتاب الموضوعات لابن الجوزي في ميزان الحفاظ ونقاد الحديث، طبع في دار الفقيه، أبو ظبي، سنة 2014م.

10- صائد اللؤلؤ: خطوات على طريق بناء الإنسان، طبع في دار الفقيه، أبو ظبي، الإمارات، سنة 1431هـ-2010م.

11- الأزهر الشريف وأثره في ثقافة العَالَم، طبع ضمن منشورات مكتب رسالة الأزهر.

12- الإحياء الكبير، لمعالم المنهج الأزهري المنير، طبع في دار كلام للبحوث والإعلام، دبي، سنة 2009م.

13- الحق المبين، في الرد على من تلاعب بالدين: التيارات المتطرفة من الإخوان إلى داعش في ميزان العلم، طبع في دار الفقيه، أبو ظبي، سنة 1436هـ-2015م.

وقد ترجم هذا الكتاب إلى أربع عشرة لغة، وهي: الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية، الإيطالية، الألمانية، الروسية، الكردية، الماليالم، الأردو، الهندية، الصينية، الفارسية، الإندونيسية، وكل هذه الترجمات منشورة.

14- الشخصية المصرية: خطوات على طريق استعادة الثقة، طبع في دار أخبار اليوم، مصر، سنة 2018م.

15- الفهم المنير، للآيات التي أخطأ في فهمها أهل التطرف والتكفير، طبع في منشورات الشئون المعنوية، سنة 2015م.

16- كنز المواهب العرشي، في إجازة الشريف إبراهيم بن علي الحبشي الباعلوي الحضرمي، طبع في دار عمارة المنهج، حضرموت، اليمن، سنة 2012م.

17- أيها الداعية! هذا زادك، طبع ضمن منشورات مكتب رسالة الأزهر، مصر، سنة 2014م.

(ب): له مقالات منشورة على مدى عدة سنوات، في عدد من الجرائد في مصر، منها: جريدة الأهرام، وجريدة الأخبار، وجريدة الوطن،