الدكتور أحمد هنو يؤدى اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيراً للثقافة

أدى الدكتور أحمد فؤاد هنو اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيراً للثقافة، خلفاً للدكتورة نيفين الكيلاني. جاء ذلك فى قصر الاتحادية.





تحقيق طموحات المواطن المصري فى العدالة الثقافية من أهم الملفات على طاولة وزير الثقافة الجديد، فهل يستطيع دكتور فلسفة الفن وعميد كلية الفنون الجميلة دكتور أحمد هنو وزير الثقافة الجديد تحقيق ذلك؟ إذ تحتاج وزارة الثقافة إلى مشروع كامل يقود التثقيف العام في الدولة تحت آليات تنفيذية لتحقيق أهداف هذا المشروع، فضلاً عن موارد وقدرة على إحداث تغيير فى كثير من العاملين.



وفى هذه السطور نرصد السيرة الذاتية للدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة الجديد..

الدكتور أحمد هنو المولود فى الثالث عشر من ديسمبر عام ألف وتسعمائة وثمانية وستين، حاصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم حفر 1992، و ماجستير في أفلام الرسوم المتحركة التجريبية من جامعة القاهرة 1997.

ودكتوراه في فلسفة الفن، متخصص في الاتصال المرئي وإبداع أفلام الرسوم المتحركة .

يشغل حاليًا منصب عميد كلية الفنون والتصميم جامعة الجلالة ونائب رئيس جامعة الجلالة لشئون التعليم والطلاب.

ضطلع الدكتور أحمد فؤاد هنو يوظائف و مهن منها: معيد بكلية الفنون الجميلة قسم الجرافيك شعبة رسوم متحركة وفن الكتاب.

- أستاذ مساعد بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة .

- أستاذ بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة .

- عميد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان اغسطس 2019 سابقاً .

- نائب الرئيس لشئون الطلاب وعميد كلية الفن والتصميم بجامعة الجلالة، وعميد كلية فنون جميلة الزمالك الأسبق.

شارك بأعماله فى المعارض الطلابية، وصالون الشباب الثانى 1990، ومعرض (فن الجرافيك المصرى المعاصر) بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك ابريل 2015 ، ومعرض ملتقى فنانى الغد بمركز سعد زغلول الثقافى بمتحف بيت الأمة مارس 2018 .



اجتاز منحة دراسية من برنامج التبادل الألمانى .



وهو عضو اللجان المنظمة لملتقى الأقصر الدولى للتصوير لثلاث دورات .



أُدرج اسمه في موسوعة صالون الشباب الجزء الاول إعداد الدكتور صبحى الشارونى 1994 إصدار قطاع الفنون التشكيلية .



ومن الأنشطة الثقافية التى شارك بها ورشة عمل فنية متخصصة (رسوم متحركة) على هامش مهرجان الإبداع التشكيلى الخامس (صالون الشباب الثانى والعشرون) أكتوبر 2011 .