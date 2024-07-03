حماية الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أهم الملفات التي تنتظر محافظ القليوبية الجديد

عقب اداء المهندس ايمن عطية اليمين الدستورية اليوم الأربعاء، امام رئيس الجمهورية كمحافظا للقليوبية، ومن المنتظر انه سيلتقي باللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية السابق، وذلك لعقد اجتماع ثنائى قد يمتد إلى نائبة المحافظ وسكرتير عام المحافظة والسكرتير المساعد ومدير المكتب الفنى للمحافظة، وذلك لاطلاع المحافظ الجديد على خريطة المحافظة من مشروعات وملفات هامة واهم القضايا والمشاكل والأولويات وتقييم بعض الامور .

هنا نضع على طاولت المحافظ الجديد المهندس أيمن عطية أهم الملفات التى تنتظره ايمانا منا بأن المسؤولية مشتركة مادام الاعلام مرآة المجتمع والمعبر عن همومة واولوياته .

تأتى فى مقدمة تلك الملفات ملف الصحة والذى يعد من اهم الازمات التى تواجه محافظة القليوبية واوجعت المواطن على مدار اكثر من سبع سنوات حيث خروج مستشفى طوخ المركزى من الخدمة بسبب اعادة بنائها والتى لم ينتهى العمل بها حتى الآن رغم أن طوخ اكبر مركز بالمحافظة من حيث المساحة وعدد السكان وكذلك مستشفى شبين القناطر بالاضافة الى عمل بعض المستشفيات بنصف طاقتها وتحويل الكثير منها الى امانة .

ويأتي في ترتيب الملفات التى تحتاج إلى خطة لإدارتها، ملف أراضى املاك الدولة واراضى الاوقاف التى تعرضت لهجمة شرسة من اباطرة الاستيلاء على اراضى الدولة بنوعيتها المختلفة " اوقاف – املاك دولة – سكة حديد – رى " .

بينما سيكون الملف الاكثر سخونة فى المواجهة هو ملف التعديات على الأراضى الزراعية بالبناء المخالف والتعليات المخالفة خاصة فى المراكز المتاخمة للقاهرة شبرا الخيمة والخانكة وقليوب والخصوص والداهية الكبرى بنها عاصمة المحافظة خاصة وان هذا الملف يأتى كثير من انصاف القيادات على رأس لوبى ارتكاب تلك المخالفات .

الملف الاخير والذى يعد حجر الزاوية والعصا التى ستضرب الفساد وتحاصر لوبى المصالح الخاصة وستكون المؤشر الرئيسى للمرحلة القادمة وهى اختيار وتشكيل جناح المحافظ التنفيذى على ارض المحافظة وهى اختيار رؤساء الوحدات المحلية ونواب رؤساء المدن والاحياء وكذلك القائمين بعمل رؤساء مدن لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية .. حيث لدى المحافظة خمسة مراكز ومدن خالية وبها قائم بعمل رئيس مدينة منها اثنين ضمهم لرؤساء مدن ليكون رئيس لمركزين ؟؟؟ ايضا مركز بها نائب رئيس مدينة واحد فقط رغم انه من المفروض انهم ثلاثة نواب .. ايضا رؤساء الوحدات المحلية الذين يحتاج 70 % منهم اعادة تقييم لانهم الخطوة الاولى فى اعادة هيكلة وتحسين اداء المحليات .