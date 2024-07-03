أصالة مع الفرقة الموسيقية لحفل "ليلة وردة".. صور

تستعد الفنانة أصالة لوصلتها الغنائية في حفل “ليلة وردة” التي تقام فعالياتها في مدينة جدة، والتي تضم نخبة من نجمات الوطن العربي.

استعدادات اصالة لحفل ليلة وردة 2024

وصلت أصالة إلى المكان المخصص للتجهيزات النهائية للحفل داخل أحد الفنادق الكبرى، مع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد.

يقام الحفل، غدًا، الخميس، على مسرح عبادي الجوهر مع أبرز نجمات الوطن العربي" أصالة، نانسي عجرم، ريهام عبد الحكيم".

يقام الحفل على مسرح عبادي الجوهر الغنائي وهو أحدث المسارح التي تم إنشاؤها حديثًا في جدة، مع أصوات نسائية بارزة “ريهام عبد الحكيم، أصالة نصري، نانسي عجرم”، مع الأوركسترا الموسيقية الكبيرة بقيادة المايسترو وليد فايد.

قُسّمت أسعار التذاكر إلى 4 فئات بين 750 إلى 1650 ريالا سعوديا، وتم طرحها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

ليلة وردة.. أولى حفلات موسم جدة 2024

يأتي حفل ليلة وردة ضمن الفعاليات الغنائية لموسم جدة 2024، وهو موسم سنوي يقام كل عام ويجذب عددًا هائلًا من الزوار والسياح؛ ويعد بمثابة دعوة عامة لزيارة جدة والتمتع بتاريخها العظيم، وهو موسم صيفي زاخر للاحتفالات والعروض الشعبية التي يسترجع من خلالها الشعب التراث السعودي.

يقام أكثر من مهرجان في جدة سنويًا، أبرزها مهرجان جدة التاريخية وموسم جدة الصيفي وهو موسم جدة الصيفي الحافل بأنشطة متنوعة؛ ما بين أنشطة الغوص والسباحة وتناول الأطعمة ذات خلفيات ثقافية مختلفة، والتمتع بقيادة ATV على الكثبان الرملية ويصل عدد الأنشطة في موسم جدة إلى 80 نشاطًا يجذب الكبار والأطفال، وإذا كنت ترغب في التمتع بعروض الموسم يمكنك الذهاب إلى الواجهة البحرية بجدة يوميا بعد الساعة الحادية عشرة ليلا لمشاهدة الألعاب النارية والرقص الاستعراض والكثير من مراسم الاحتفال بالموسم.

أنشطة وفعاليات موسم جده الصيفي:

يقام أكثر من مهرجان في جده سنويًا، أبرزها مهرجان جدة التاريخية وموسم جدة الصيفي وهو موسم جدة الصيفي الحافل بأنشطة متنوعة؛ ما بين أنشطة الغوص والسباحة وتناول الأطعمة ذات خلفيات ثقافية مختلفة، والتمتع بقيادة ATV على الكثبان الرملية ويصل عدد الأنشطة في موسم جدة إلى 80 نشاطًا يجذب الكبار والأطفال، وإذا كنت ترغب في التمتع بعروض الموسم يمكنك الذهاب إلى الواجهة البحرية بجده يومياً بعد الساعة الحادية عشرة ليلاً لمشاهدة الألعاب النارية والرقص الاستعراض والكثير من مراسم الاحتفال بالموسم.

ويحمل موسم جدة عددًا ضخمًا من الفعاليات الفنية والغنائية ومعارض موسيقية عالمية، بجانب إحياء أكثر من 23 حفلة غنائية كبرى تضم نجوم الغناء العربي والعالمي.



