أسواق السكة الحديد والعشوائيات ملفات تحتاج خطة واضحة من محافظ القليوبية الجديد

تعتبر محافظة القليوبية محورًا مروريًا رئيسيا يربط بين العاصمة القاهرة وبين العديد من المحافظات عبر الطريق الزراعي والدائري الإقليمي وبنها الحر ويربط بين العديد من المحافظات عبر طريق بنها - الزقازيق والمؤدى لمحافظات القناة وطريق بنها - المنصورة والطرق المؤدية لمحافظات المنوفية والغربية والدقهلية

وتعد المحافظة ذات أهمية كبرى لكونها معقلًا زراعيا وصناعيًا وتجاريًا .

وبعد صدور قرار تولى المحافظ الجديد المهندس أيمن عطية محافظا للقليوبية خلفا للواء عبد الحميد الهجان المحافظ السابق تنتظره الكثير من الملفات تنتظره وعلى رأسها النظافة وخاصة في حى اول وثاني شبرا الخيمة والخصوص والاشغالات وكذلك سوء حالة الطرق الداخلية داخل المدن والمؤدية للقرى .

الأسواق العشوائية والأسواق الواقعة على السكك الحديدية، والتى تسمى بأسواق الموت وخاصة في شبين القناطر وقليوب والتى يفترش فيها البائعون القضبان من الملفات التى تحتاج إلى خطة وتطوير من المحافظ الجديد.

لم تتوقف المشاكل والملفات التى تحتاج إلى مجهود وخطط من المسئول الجديد عند هذا الحد، بل هناك ملف الرقابة على الأسواق، وتشجيع الاستثمار داخل المحافظة وخلق فرص عمل للشباب وخاصة في ظل وجود المنطقة الاستثمارية، وضرورة الاهتمام بالقرى المنتجة ومنها برية طحلة اشهر القرى إنتاجا للسجاد اليدوى وقرية طنان والتى يطلق عليها دمياط القليوبية والتى تعد إحدى قلاع صناع الأثاث في القاهرة الكبرى وقرى شبين القناطر وطوخ المنتجة للفراولة وقرى كفر شكر المنتجة للموالح

المواطنون في القليوبية ينتظرون حلف المحافظين الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب تشكيل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي الجديدة حيث تم الإعلان عن تولى المهندس أيمن عطية محافظا للقليوبية خلفا للواء عبد الحميد الهجان المحافظ السابق والذي غادر المحافظة اليوم بعد إعلان التشكيل الوزاري وحركة المحافظين

والمحافظ الجديد وفقا لمصادر من أبناء محافظة الإسكندرية ويعمل مهندسا وبعد من أبرز مسئولي شركة المقاولون العرب وعضوا بمجلس إدارة الشركة وعمل نائب مدير التحالف المنفذ لمشروع سد ومحطة جوليوس نيريري الكهرومائية ب تنزانيا وهو أحد المشروعات الهامة وبعد المحافظ الجديد من أهم خبراء إدارة المشروعات الكبري في مصر وخارجها.

ملفات تنتظر محافظ القليوبية

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