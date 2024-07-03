هل ينجح محافظ قنا الجديد فى إنهاء أزمات الإقليم؟ بدأ هذا السؤال على ألسنة المواطنين فى محافظة قنا ، مع الإعلان عن تولية الدكتور خالد محمود عبد الحليم، محافظًا لإقليم قنا.

إذ صدر قرارًا بشغـله للمنصب خلفًا لـ «اللواء أشرف الداودي »، ليكون المحافظ الجديد، هو المحافظ التاسع عشر، للإقليم ، منذ تحويل قنا من مديرية؛ إلى محافظة، بدءً منذ 1960.

الدكتور خالد عبد الحليم أحد كوادر وقيادات وزاره التنميه المحليه والذي عمل في العديد من المواقع القياديه المختلفه من اهمها إنه كان يشغل نائب مدير برنامج التنميه المحليه لتنميه الصعيد وعمل بعدها في منصب مدير برنامج التنميه المحليه لصعيد مصر.

تركـة من الأزمات

من المُهم ونحن نقرأ تجربة الإدارة فى قنا خلال المستقبل وأثناء ولاية المحافظ الجديد، الإشارة إلى تركة مُعقدة فى قطاع الصحة، وهي تطوير مستشفيات العامة والمركزية شمال المحافظة .. نجع حمادي، دشنا، أبوتشت.

التي بدأت أعمال تطويرها منذ 2016 وسط معاناة كبيرة لسكان هذه المراكز ذات الكثافة السكانية العالية، إلى أن إنفرجت الأزمة بالتشغيل الجزئي لمستشفي نجع حمادي، ومن المنتظرأن يستكمل المحافظ الجديد هذه المراكز الطبية.

محافظ قنا الجديد

وثاني هذه الملفات تكاثر وتزايد العشوائيات بعد وباء كورونا ثم الغلاء، وأبرزها انتشار الأسواق والباعة الجائلين وخاصة فى شمال المحافظة، إذ نصبت أسواقًا عشوائية بمناطق حيوية وبالأحياء السكنية أو التي تعج بالمصالح الحكومية يلازمها بالضرورة تعثرًا مروريًا فى ساعات الذروة من النهار فضلاً عن مخلفاتها اليومية التي أضرت بالبيئة وسكان هذه المناطق.

وثالث هذه الأزمات هي المواصلات وهي مرتبطة بعدم وجود خطوط مواصلات حكومية، كالمركبات بأنواعها، تربط عواصم المراكز ببعضها البعض وبمدينة قنا، وبسبب تحريك أسعار الوقود المتتالية فى السنوات الماضية، عاني سكان الإقليم المترددين على مواقف الأجرة من ندرة السيارات من جهة وتكدس الركاب فى العراء من جهة ومن مغالاة السائقين فى التعريفة من جهة أخري.

ومن الأزمات أيضا المنتظر حلها، الرقابة على الأسواق وضبط أسعار السلع الأساسية والتبغ، والتي ظهرت جليًا فى موجات الغلاء المتتالية إذ واجه السكان جشعًا بالغًا من التجاّر مع تعطيش السوق، بالمثل تجدر الإشارة إلى أن المحاولات مثل محاولة إحتواء أزمة مثل شُحّ السكر ـــــ على سبيل المثال، لم تكن ناجحة لدرء المعاناة بالكامل لدي المواطن.

إستكمال المشروعات

ينتظر سكان الإقليم من المحافظ الجديد، إستكمال المشروعات وعلى رأسها المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية حياة كريمة وكذلك البدء فى المرحلة الثانية من المبادرة، وكذلك مشروعات برنامج التنمية المحلية الذي يمول عدة مشروعات هامة فى محافظة قنا.