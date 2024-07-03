الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

اقتصاد

الدولار يتخطى حاجز الـ 48 جنيهًا بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 3 يوليو

تعبيرية
تعبيرية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم .. استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024، في منتصف  التعاملات وحتى كتابة تلك السطور. 

وتوفر «بوابة الوفد» لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الدولار و العملات الأجنبية و العربية ، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لمتابعيها  في مختلف المجالات .

 

أسعار العملات الأجنبية

دولار أمريكي : 

 شراء    48.12     

 بيع       48.22

البنك المركزي المصري
سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم للشراء نحو 48.10 جنيه
سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم للبيع نحو 48.24 جنيه

‏يورو :   

   شراء  51.6664

   بيع     51.8992

 

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جنيه إسترليني :   

 شراء    60.9921 

  بيع      61.2442

‏دولار‏ ‏كندى‏ :     

شراء     35.16   

 بيع       35.2769

‏كرون‏ ‏دانمركى‏ : 

 شراء    6.9267 

 بيع       6.9585

 

كرون نرويجي : 

شراء     4.4992

بيع        4.5329

 

كرونا سويدية : 

شراء     4.5434

بيع        4.5672

فرنك‏ ‏سويسرى‏

شراء     53.1713

بيع        53.388

 

‏ 100 ين‏ ‏يابانى‏  

شراء     29.7092

بيع        29.8761

‏دولار‏ ‏استرالى‏

شراء     32.0768

بيع        32.2254

 

 

اليوان الصيني

شراء     6.6158

بيع        6.6304

أسعار العملات العربية 

دينار كويتي

شراء     156.2591

بيع        157.299

‏‏ريال‏ ‏سعودى‏

شراء     12.8286

بيع        12.8566

‏ ‏درهم‏ ‏اماراتي

شراء     13.1164

بيع        13.1286

دينار بحريني

شراء     126.3224

بيع        127.9147

‏ريال‏ ‏عمانى‏

شراء     123.7495

بيع        125.2468

‏ريال‏ ‏قطرى‏

شراء     12.2132

بيع        13.2255

‏دينار‏ ‏اردنى‏

شراء     67.3714

بيع        68.0497

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