الدولار يتخطى حاجز الـ 48 جنيهًا بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 3 يوليو
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم .. استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024، في منتصف التعاملات وحتى كتابة تلك السطور.
وتوفر «بوابة الوفد» لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الدولار و العملات الأجنبية و العربية ، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لمتابعيها في مختلف المجالات .
أسعار العملات الأجنبية
دولار أمريكي :
شراء 48.12
بيع 48.22
البنك المركزي المصري
سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم للشراء نحو 48.10 جنيه
سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم للبيع نحو 48.24 جنيه
يورو :
شراء 51.6664
بيع 51.8992
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جنيه إسترليني :
شراء 60.9921
بيع 61.2442
دولار كندى :
شراء 35.16
بيع 35.2769
كرون دانمركى :
شراء 6.9267
بيع 6.9585
كرون نرويجي :
شراء 4.4992
بيع 4.5329
كرونا سويدية :
شراء 4.5434
بيع 4.5672
فرنك سويسرى
شراء 53.1713
بيع 53.388
100 ين يابانى
شراء 29.7092
بيع 29.8761
دولار استرالى
شراء 32.0768
بيع 32.2254
اليوان الصيني
شراء 6.6158
بيع 6.6304
أسعار العملات العربية
دينار كويتي
شراء 156.2591
بيع 157.299
ريال سعودى
شراء 12.8286
بيع 12.8566
درهم اماراتي
شراء 13.1164
بيع 13.1286
دينار بحريني
شراء 126.3224
بيع 127.9147
ريال عمانى
شراء 123.7495
بيع 125.2468
ريال قطرى
شراء 12.2132
بيع 13.2255
دينار اردنى
شراء 67.3714
بيع 68.0497