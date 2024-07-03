الدولار يتخطى حاجز الـ 48 جنيهًا بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 3 يوليو

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم .. استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024، في منتصف التعاملات وحتى كتابة تلك السطور.

وتوفر «بوابة الوفد» لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الدولار و العملات الأجنبية و العربية ، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لمتابعيها في مختلف المجالات .

أسعار العملات الأجنبية

دولار أمريكي :

شراء 48.12

بيع 48.22

البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم للشراء نحو 48.10 جنيه

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم للبيع نحو 48.24 جنيه

‏يورو :

شراء 51.6664

بيع 51.8992





جنيه إسترليني :

شراء 60.9921

بيع 61.2442

‏دولار‏ ‏كندى‏ :

شراء 35.16

بيع 35.2769

‏كرون‏ ‏دانمركى‏ :

شراء 6.9267

بيع 6.9585

كرون نرويجي :

شراء 4.4992

بيع 4.5329

كرونا سويدية :

شراء 4.5434

بيع 4.5672

فرنك‏ ‏سويسرى‏

شراء 53.1713

بيع 53.388

‏ 100 ين‏ ‏يابانى‏

شراء 29.7092

بيع 29.8761

‏دولار‏ ‏استرالى‏

شراء 32.0768

بيع 32.2254

اليوان الصيني

شراء 6.6158

بيع 6.6304

أسعار العملات العربية

دينار كويتي

شراء 156.2591

بيع 157.299

‏‏ريال‏ ‏سعودى‏

شراء 12.8286

بيع 12.8566

‏ ‏درهم‏ ‏اماراتي

شراء 13.1164

بيع 13.1286

دينار بحريني

شراء 126.3224

بيع 127.9147

‏ريال‏ ‏عمانى‏

شراء 123.7495

بيع 125.2468

‏ريال‏ ‏قطرى‏

شراء 12.2132

بيع 13.2255

‏دينار‏ ‏اردنى‏

شراء 67.3714

بيع 68.0497

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