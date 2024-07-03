سعر الدقيق اليوم الأربعاء لدى التاجر وبالاسواق.. الردة بكام

أسعار الدقيق اليوم الاربعاء.. حققت أسعار الدقيق والردة خلال تعاملات اليوم الاربعاء 3يوليو لدى تاجر الجملة وبالاسوقا المحلية، تباينا، حيث أستقرت اسعار الدقيق وتراجعت اسعار الردة بالاسواق، وثبت سعر الدقيق (بروتين/27) في السوق المحلي، ليصل إلى نحو 14,500 جنيه للطن.

بينما شهدت أسعار الردة "محلي" لدى التاجر، تراجعًا، حيث وصلت القيمة الشرائية للطن إلى نحو 13,100 جنيهًا.

أسعار الدقيق اليوم.. شهدت الأسواق خلال الآونة الأخيرة عدة ارتفاعات لبعض من أسعار السلع، ولهذا يسعى الكثيرين من المهتمين بالحرص على متابعة كل ما هو جديد عن سعر الدقيق والردة وغيرهم في الأسواق التجارية.

ومن المعروف أن هناك عدد كبير من المواطنين يهتمون بشكل مكثف للتعرف على اسعار الدقيق اليوم ولهذا ننشر لكم آخر تحديث شهدتها أسعار الدقيق.

وفي هذا السثياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدقيق والردة خلال تعاملات اليوم الاربعاء في الاسواق المحلية ولدى تاجر الجملة، وتحرص الوفد على تقديم كافة الخدمات الاقتصادية والسعرية وذلك بصورة لحظية للوقوف على أخر واهم مستجدات الاخبار العالمية والمحلية منها السعرية بالاسواق، لاسيما أسعار الدقيق والردة، والتي جاءت اسعارها اليوم على النحو الاتي:

أسعار الدقيق والردة اليوم الاربعاء 3 يوليو

الدقيق بروتين 27

استقر سعر الدقيق (بروتين/27) في السوق المحلي، ليصل إلى 14,500 جنيه للطن.

الدقيق بروتين 24

كما ثبت سعر الدقيق (بروتين/24) اليوم ليصل سعر الطن إلى 14,300 جنيه.

سعر الردة للتاجر في السوق المحلي

بينما شهدت أسعار الردة "محلي" لدى التاجر، تراجعًا، حيث وصلت القيمة الشرائية للطن إلى 13,100 جنيهًا.

ويعتبر الدقيق من أشهر السلع الغذائية التي يقبل الجميع على شرائه، حيث يدخل الدقيق في صناعة الكثير من السلع المختلفة، إذ شهد سعر الدقيق ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الماضية بشكل جنوني.

سعر الدقيق الفينو اليوم الاربعاء 3يوليو

ومن المعروف لدى الجميع أن مصر تعد من أوائل الدول التي تستخدام القمح، إذ يتم استيراد في مصر من 14 دولة، وهذا حتى يتم توفير سعر رغيف العيش الواحد لأكثر من مئة مليون مواطن