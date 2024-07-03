محطات في مسيرة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

تؤدي الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بعد قليل، اليمين الدستوري أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

وتنشر "الوفد" محطات في مسيرة الدكتور مصطفى مدبولي العلمية والعملية.

حصل على بكالوريوس الهندسة المعمارية من كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1988.

حصل على دكتوراة الفلسفة في الهندسة المعمارية من كلية الهندسة جامعة القاهرة بالاشتراك مع كلية العمارة جامعة كارلسروه بألمانيا.

تولى منصب المدير التنفيذي لمعهد التدريب والدراسات الحضرية بمركز بحوث الإسكان من يناير 2000 حتى يونيو 2004.

تولى منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني من سبتمبر 2009 حتى نوفمبر 2011.

شغل منصب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية منذ فبراير 2014.

تم تكليفه بتشكيل الحكومة خلفًا لوزارة شريف إسماعيل في 7 يونيو 2018.

التشكيل الحكومي الجديد

الفريق أول عبد المجيد صقر وزيرا للدفاع.

محمود توفيق وزيرا للداخلية.

بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية والهجرة.

عدنان فنجري وزيرا للعدل.

أحمد كجوك وزير للمالية.

خالد عبد الغفار وزيرا للصحة.

محمد صلاح الدين وزيرا للإنتاج الحربي.

سامح الحفني وزيرا للطيران المدني.

محمد عبد اللطيف وزيرا للتربية والتعليم.

محمد عاشور وزيرا للتعليم العالي.

شريف فاروق وزيرا للتموين.

كريم ابراهيم وزيرا للبترول.

محمود مصطفى وزيرا للكهرباء.

كامل الوزير وزيرا للنقل والصناعة.

شريف شربيني وزيرا للإسكان.

أسامة الأزهري وزيرا للأوقاف.

عمرو طلعت وزيرا للاتصالات.

مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.

حسن الخطيب وزير الاستثمار.

رانيا المشاط وزيرة التخطيط.

علاء فاروق وزيرا للزراعة.

هاني سويلم وزيرا للري.

محمود فوزي وزيرا للشؤون النيابية.

منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

أحمد هنو وزيرا للثقافة.

محمد جبران وزيرا للعمل.

شريف فتحي وزيرا للسياحة والآثار.

ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

محمد شيمي وزيرا لقطاع الأعمال.

أشرف صبحي وزيرا للشباب والرياضة.