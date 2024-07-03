محافظة الدقهلية لـ" المواطنين": لا تقلقوا من انتشار رائحة الغاز الطبيعى غدًا

أصدرت محافظة الدقهلية، تنويها، أوضحت فيه أنه بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية، ستقوم شركة غاز مصر العاملة بنطاق محافظة الدقهلية غدا الخميس، وبداية من الساعة 8 صباحا بتنفيذ أعمال ملئ مادة الرائحة بمحطة تخفيض الضغط واضافة الرائحة المغذية لمدينتي بلقاس وشربين والقرى المحيطة بها والكائنة بقرية المحفوظة طريق بلقاس/شربين ومحطة جمصه المغذية لمجمع السجون والكائنة بجمصه على الطريق الدولي أمام المنطقة الصناعية والأعمال مستمرة لحين الانتهاء منها.

ونظرًا للقيام بتنفيذ تلك الأعمال" قد"ينتج عن ذلك الأمر انتشار رائحة غاز طبيعي، فقط رائحة غاز طبيعي، لذا وجب التنويه لطمأنة العملاء من المواطنين، وفي حالة اي استفسار من قبل المواطنين يتم الاتصال علي ارقام الطوارئ بالشركة من خلال الخطوط الأرضية علي رقم (129) ورقم (0502345502) من خلال ارقام الهواتف المحمول:- (01203957222-01006056364).

وطمأنت المحافظة، المواطنين في هذا الشأن، وذلك بناء علي التقرير الذي عرضه المهندس محمد عزيز مدير عام منطقة الغاز بالدقهلية.