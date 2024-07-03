تطوير المطارات.. أبرز المشروعات في عهد اللواء عمر حنفي محافظ البحر الأحمر

جددت القيادة السياسية الثقة في اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، ويؤدي اليمين الدستورية اليوم الأربعاء، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية تزامنًا مع حركة المحافظين 2024.

تولي اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر حقيبة المحافظة في نهاية عام 2019، وقدم عدة نجاحات في مجال السياحة، وحصلت مدينة الغردقة في عهده على أفضل ثالث وجهة سياحية في العالم، لما شهدته المدينة من تطوير في المطارات والطرق ومشروعات التنمية ضمن المشروعات القومية الكبري التي نفذتها الدولة في البحر الأحمر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولد اللواء عمرو حنفي في 2 مارس عام 1963، حاصل على ليسانس في الحقوق وبكالوريوس العلوم الشرطية عام 1984 من أكاديمية الشرطة، وكان قنصلًا في جدة بين عامي 2000 و2004 وعمل مستشارًا لسفارة جمهورية مصر العربية ونال عدة أوسمة وميداليات حتى تولي حقيبة محافظ البحر الأحمر في عام 2019.

في عهد اللواء عمر حنفي، شهدت مدن محافظة البحر الأحمر عدة مشروعات قومية كبرى في مجال تطوير الطرق فضلا عن تطوير مطار الغردقة ومشروعات الإسكان منها مشروعات مساكن الروضة بديل العشوائيات في مدن رأس غارب والغردقة وسفاجا والقصير وافتتاح مطار برانيس.

حصل ملف المياه والصرف الصحى على اهتمام محافظ البحر الأحمر، وتم الانتهاء من 95%من منظومة الصرف الصحى بالغردقة، كما تم الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي لمعظم احياء الغردقة وبدأ توصيل الغاز الطبيعي لمدينة سفاجا

وشهد السنوات الماضية افتتاح المرحلة الأولى لمجمع خدمات الدهار الجديد، الذي يضم مرحلتين، وتشمل مرحلته الأولى أول سوق حضاري ونموذجي في مدينة الغردقة، وتبلغ مساحة مجمع خدمات الدهار الجديد ، نحو 10 آلاف متر، وتم إنشاءه على مرحلتين، حيث بلغت تكلفة مرحلته الأولى التي تم افتتاحها اليوم بتمويل من محافظة البحر الأحمر، وبإشراف جهاز تعمير البحر الأحمر، وتشمل 148 محل بمساحات مختلفة ( 27 - 36 - 56)، عبارة عن مخبز وحلواني ومحلات أدوات منزلية ومطاعم وكافتيريات، إضافة إلى محزن للنفايات، و2 ثلاجة بمساحات مختلفة ( 140 متر مربع - 150 متر مربع).

وشمل المجمع على نظام كاميرات مراقبة تعمل على مدار الساعة ومزود بنظام حماية مدنية كامل، كما يحتوي المجمع على مبنى إداري متكامل ودورات مياه لخدمة مستأجرى المحلات ورواد المجمع، وتم نقل التجار إلى السوق الجديد بمجرد إنهاء كافة إجراءاتهم التعاقدية.

وجرى إنشاء المرحلة الثانية من مجمع خدمات الدهار (الباكيات) بإجمالي 408 باكية بمساحات حوالى 12 متر لكل باكية بهدف إخلاء سوق الدهار الموجود بقلب المدينة بالكامل ونقله إلى مجمع الخدمات الجديد، ويوجد بجوار مجمع الخدمات بكافة مراحلة موقف النقل الداخلى وكذا جراج سيارات لرواد مجمع الخدمات، ليتمكن المواطن من شراء كافة احتياجاته بكافة أنواعها من نفس المكان، كما تم إنشاء باكيات على مرحلتين، المرحلة الأولى والتي تم الانتهاء منها عددها 204 باكيه، والمشروع بتمويل من محافظة البحر الأحمر.

وخضعت مدينة البحر الأحمرمنذ تولي اللواء عمرو حنفي المسئولية، لأعمال تطوير العديد من المشروعات والأسواق أهمها إنشاء السوق الجديد، بهدف تقديم الخدمات للمواطنين بالشكل الحضاري واللائق، ويأتي في إطار جهود الدولة لضبط الأسعار، وفرض رقابة على مختلف السلع وبشكل خاص السلع الغذائية، فضلاً عن القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين، والحد من الأسواق العشوائية، وما ينجم عنها من جرائم مختلفة منها التكدس المروري وتشويه الشكل الجمالي، خاصة وأننا في مدينة سياحية عالمية، بخلاف سرقة التيار الكهربائي من بعض الباعة.

تصميم السوق في حد ذاته يتماشى مع المخطط الاستراتيجي الجديد للمدينة، ويواكب التطور الحضاري والتطوير الذي يجري بشوارع وميادين الغردقة، كما يضم السوق بداخله بعض المحلات الخدمية الأخرى منها صيدلية وسوبر ماركت، فضلاً عن أنه يضم مساحات واسعة ومنظمة، ويتم بداخله تطبيق منظومة بيئية للحفاظ على نظافة المكان.