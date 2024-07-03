شعبة الخضروات والفاكهة تتوقع انخفاض أسعار المانجو بـ 40 %

كشف حاتم النجيب نائب، رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، إن أسعار المانجا في الموسم الحالي لن تزيد عن 35 لـ 40 جنيهاً، للكيلو الواحد باختلاف أنواع المانجا، مضيفاً أن "الموسم الحالي للمانجا سيكون ضعف محصول العام الماضي، ما يدفع الأسعار للانخفاض.

و قال النجيب ، إن موسم المانجا وصل الأسواق قبل أوانه بـ 10 أيام بسبب حرارة الجو والتي ساهمت في طرح المانجا الأسواني، مشيراً خلال أسبوعين ستغزو المانجو الأسواق بأسعار تتراوح من 35 وحتي 45 جنيها للتجزئة.

وتوقع نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، أن تنخفض أسعار المانجا بمختلف أنواعها لما يقارب من 35 لـ 40% عن الموسم الماضي، مضيفاً ": أعلي سعر للمانجا بسعر التجزئة لن يزيد عن 40 جنيهاً للكيلو الواحد.

وكشف النجيب، إن عوامل الجو وارتفاع درجات الحرارة التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة كانت سبب رئيسي في إكتمال نمو محاصيل المانجا في أسوان، والإسماعيلية، وغيرها من المحافظات، متوقعاً إن تغزو المانجا الأسواق خلال أيام.