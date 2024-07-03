بحد أدنى 50 الف وعائد 22 %.. تفاصيل ودائع فليكس

ودائع فليكس .. يقدم بنك مصر مجموعة متنوعة من الخيارات المالية، لتلبية احتياجات العملاء على رأسها الودائع باعتبارها وعاء ادخاري جاذب لشريحة كبيرة من العملاء، لما توفره من عائد مميز.

تفاصيل ودائع فليكس من بنك مصر

تفاصيل ودائع فليكس من بنك مصر بأنواعها المختلفة، وتصدر بالجنيه المصري للعملاء الأفراد فقط سواء مصريين أو أجانب.

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ودائع فليكس 6 شهور من بنك مصر:

مدة الوديعة: 6 أشهر.

بحد أدنى 50 الف و عائد 22 % تفاصيل ودائع فليكس

الحد الأدنى للوديعة: 50 ألف جنيه.

العائد على الوديعة: 22%.

نوع العائد: ثابت.

دورية صرف العائد: نهاية مدة الوديعة.

يمكن الاقتراض بضمان الوديعة.

يمكن استرداد الوديعة قبل نهاية مدتها في أي وقت وفقاً لقواعد الاسترداد المطبقة.

إمكانية تجديد الوديعة لمدد أخرى تلقائياً.

يمكن الاقتراض بضمان الوديعة وفقاً للقواعد التي يقرها البنك.

ودائع فليكس 9 شهور من بنك مصر:

مدة الوديعة: 9 أشهر.

الحد الأدنى للوديعة: 50 ألف جنيه.

العائد على الوديعة: 21%

نوع العائد: ثابت.

دورية صرف العائد: شهريًا.

يمكن الاقتراض بضمان الوديعة.

يمكن استرداد الوديعة قبل نهاية مدتها في أي وقت وفقاً لقواعد الاسترداد المطبقة.

إمكانية تجديد الوديعة لمدد أخرى تلقائياً.

يمكن الاقتراض بضمان الوديعة وفقاً للقواعد التي يقرها البنك.

قرض سيارة

وفى سياق منفصل ، يقدم بنك مصر مجموعة من برامج التمويل لشراء سيارات جديدة بمدد سداد تصل إلى ثمان سنوات، ومعدلات فائدة أقلها 16.5% وأقصاها 17.5%.

ويتيح بنك مصر إمكانية شراء السيارة بتمويل 100% من قيمتها لموظفي الحكومة (قطاع حكومي + قطاع عام) المحولة رواتبهم على البنك. بصورة بطاقة الرقم القومي وفائدة 17% ومدة سداد حتى 8 سنوات، وبدون حظر بيع أو تأمين، أو استعلام عمل وسكن.

كما يمول البنك موظفي الشركات المكودة والذين تحول رواتبهم على البنك بنسبة 80% من قيمة السيارة، وتصل مدة السداد إلى 7 سنوات باستثناء السيارات الصينية أقصاها 6 سنوات.

ويشترط البنك على هذه الفئة تقدم صورة بطاقة الرقم القومي وإثبات دخل، بالإضافة إلى فرض رسوم استعلام عمل وسكن، وتبلغ الفائدة 17.3% ومصاريف إدارية 1.25%.

أما أصحاب المعاشات الذين تحول رواتبهم على البنك يستطيعون التقدم بطلب تمويل حتى 80% من قيمة السيارة بصورة البطاقة وسرك معاش، ولكن بحد أقصى 3 سنوات للسداد وبفائدة 16.5%.

وبالنسبة للموظفين غير المحولة رواتبهم على البنك أو التجار المستهدفين يقتصر قيمة التمويل على 40 أو 50%، ويفرض على السيارة حظر بيع وتأمين بفائدة 17% وحد أقصى للسداد 6 سنوات.