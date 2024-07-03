القبض على متهم يدير 44 قناة واتس آب و تيليجرام لتسريب الامتحانات بسوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على إحدى المجموعات على تطبيق واتس آب، بشأن ادعاء القائم على إدارتها بقدرته على تسريب أوراق لأسئلة الامتحانات والإجابات الخاصة بها، مقابل مبالغ مالية.

القبض على متهم يدير 44 مجموعة و قناة واتس آب و تيليجرام لترسيب الامتحانات بسوهاج

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة تلك المجموعة، وهو طالب مقيم بدائرة مركز شرطة طما بمديرية أمن سوهاج، وبحوزته هاتفا محمولا وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل تؤكد ارتكابه الواقعة وإدارته للمجموعة المشار إليها، وكذلك إدارة 15 مجموعة على تطبيق واتس آب، 29 قناة على تطبيق تيليجرام بذات الأسلوب كما تبين وجود (2) محفظة إلكترونية بهما مبالغ مالية.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع (طالب - مقيم بذات العنوان) أمكن ضبطه، وبحوزته هاتف محمول بفحصه تبين إشتراكه معه فى إدارة ذات المجموعات والقنوات.

كما تبين وجود محفظة إلكترونية بها مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القبض علي 8 متهمين في حملة امنية بالمنوفية

كما شنت الأجهزة الأمنية بالمنوفية بتوجيه عدة حملات أمنية استهدفت حائزي ومتجري المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة أشمون.

أسفرت جهودها عن ضبط عدد 8 قضايا ضُبط خلالهم 8 متهمين وبحوزتهم كمية من مخدري "الحشيش، الهيروين" – 11 فرد محلي وعدد من الطلقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى استمرار الحملات الأمنية.

إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارة وتروسيكل بأسيوط

تعرض 6 أشخاص للاصابة ، في حادث تصادم وقع بين سيارة وتروسيكل بطريق الفتح- أسيوط الجديدة ، وتم نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام.

وتلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وتروسيكل بطريق أسيوط الجديدة ووجود مصابين.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة ملاكي وتروسيكل أسفر الحادث عن إصابة كلا من نادية. أ.م " 71 عامًا، مصابة باشتباه نزيف بالمخ، ومحمد. ع. س 10 أعوام، مصاب بسحاجات بالجسم، ومروان. ع. س 14 عاما، مصاب بسحاجات، وتم نقلهم لمستشفى أسيوط الجامعي.

وأصيب محمود. س.م 37عامًا، بجروح بالجسم، وأدهم. م. س 11 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى، ومريم. م. س 7 أعوام، مصابة بجروح متفرقة، وتم نقلهم لمستشفى الإيمان العام، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.