الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

حوادث

القبض على 8 متهمين في حملة أمنية بالمنوفية

ضبط متهمين
ضبط متهمين

شنت الأجهزة الأمنية بالمنوفية بتوجيه عدة حملات أمنية استهدفت حائزي ومتجري المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة أشمون.

القبض على 8 متهمين في حملة أمنية بالمنوفية 

أسفرت جهودها عن ضبط عدد 8 قضايا ضُبط خلالهم 8 متهمين وبحوزتهم كمية من مخدري "الحشيش، الهيروين" – 11 فرد محلي وعدد من الطلقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية  وجارى استمرار الحملات الأمنية.

إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارة وتروسيكل بأسيوط

تعرض  6 أشخاص  للاصابة ، في حادث تصادم وقع بين سيارة وتروسيكل بطريق الفتح- أسيوط الجديدة، وتم نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام. 

وتلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي  وتروسيكل بطريق أسيوط الجديدة ووجود مصابين.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة ملاكي وتروسيكل أسفر الحادث عن إصابة كلا من نادية. أ.م " 71 عامًا، مصابة باشتباه نزيف بالمخ، ومحمد. ع. س 10 أعوام، مصاب بسحاجات بالجسم، ومروان. ع. س  14 عاما، مصاب بسحجات، وتم نقلهم لمستشفى أسيوط الجامعي.

وأصيب محمود. س.م  37عامًا، بجروح بالجسم، وأدهم. م. س 11 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى، ومريم. م. س  7 أعوام، مصابة بجروح متفرقة، وتم نقلهم لمستشفى الإيمان العام، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

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