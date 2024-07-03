أفاد مصدر برلماني لـ "إكسترا نيوز"، بأن مجلس النواب يحدد الإثنين المقبل لانعقاد جلسة إلقاء بيان الحكومة الجديدة وفقًا للدستور والقانون.

الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس

وأفاد مصدر حكومي مطلع، في تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز"، بأن مراسم حلف اليمين للوزارة الجديدة ستكون اليوم الأربعاء في تمام الساعة الـ2 بعد الظهر، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.



أعلنت قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، تعيين 23 نائبًا للوزراء الجدد، و 32 للمحافظين، فضلا عن تعيين المهندس كامل الوزير نائبًا لرئيس مجلس الوزراء لشؤون الصناعة، وتعيين الدكتور خالد عبد الغفار نائبًا لرئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسماء نواب الوزراء الجدد.

غادة مصطفى لبيب عبدالغني نائبا لوزير الاتصالات

رأفت عبدالعزيز فهمي هندي نائبا لوزير الاتصالات

سيد إسماعيل علي أحمد نائبا لوزير الإسكان

مصطفى إبراهيم الصياد نائبا لوزير الزراعة

أبو بكر محمد حنفي نائبا لوزير الخارجية والهجرة

نبيل رياض حبشي نائبا لوزير الخارجية والهجرة

وليد حسين أبو المجد علي نائبا لوزارة التموين

مارجريت صاروفيم يوسف نائبا لوزير التضامن

حسام الدين صالح عثمان نائبا لوزير التعليم العالي

أحمد محمد ضاهر حسين نائبا لوزير التربية والتعليم

أيمن بهاء الدين البصال نائبا لوزير التربية والتعليم

ماجد عبدالحميد متولي نائبا لوزير النقل

نهاد شاهين علي شاهين نائبا لوزير النقل

وجدي شحات عبد الحكيم نائبا لوزير النقل

صباح عبداللطيف مشالي نائبا لوزير الكهرباء

منتصر مناع جاد الحق المدني نائبا لوزير الطيران المدني

بكر محمد عبد الوهاب البيومي نائبا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

ياسر سمير صبحي كامل نائبا لوزير المالية

شريف فتحي الكيلاني نائبا لوزير المالية

يمنى أسامة فريد البحار نائبا لوزير السياحة

عبلة أحمد علي الألفي نائبا لوزير الصحة

محمد محمود ناصر الطيب نائبا لوزير الصحة

ومن المقرر، أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستوري أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد قليل، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة.