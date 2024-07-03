من مدير أمن القاهرة لمحافظ الغربية.. محطات في حياة اللواء أشرف الجندي؟

أعلنت اليوم حركة المحافظين الجدد، وذلك عقب ظهور تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي.

وجاء ترشيح اللواء أشرف مجدي إبراهيم الجندي مدير أمن القاهرة؛ لتولي منصب محافظ الغربية الجديد، خلفا للدكتور طارق رحمي محافظ الغربية التي انتهت ولايته أمس بعد خمس سنوات من تولي المسئولية.

من هو اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية الجديد؟

عمل اللواء أشرف الجندي، عمل في قطاعا أمنية عديدة منها مديراً لأمن الإسكندرية ونائب مدير مباحث القاهرة عام 2017 ، وسبق له أن عمل في قطاع الجوازات ومواقع شرطية عديدة حتى أصبح مديرا لأمن القاهرة .

اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة السابق، اشتهر بالجنرال المبتسم، حيث شغل عدة مناصب أمنية في عدة قطاعات منذ تخرجه في كلية الشرطة، وعمل بقطاع الجوازات والهجرة، ثم التحق بمباحث أمن القاهرة، وتم تصعيده العام الماضي كنائب لمدير المباحث قبل صدور قرار بتعيينه مديرا لمباحث العاصمة، ومدير أمن الإسكندرية.

وتمكن الجندي خلال عمله كنائب لمدير مباحث القاهرة، من الكشف عن العديد من الجرائم التي شغلت الرأي العام، ضبط العصابة الأردنية بمدينة نصر، و«مذبحة الرحاب» والتي تكشفت وقائعها بعد العثور على جثامين 5 أفراد من أسرة واحدة داخل فيلا بالرحاب.



ونجح الجندي في ضبط وكشف غموض «مذبحة الزمالك»، بخلاف قضايا أخرى جنائية شائكة.

جدير بالذكر أن اللواء أشرف الجندي ملقب بـ"الجنرال المبتسم”، ويتمتع بسرعة التحرك والاستجابة، بالإضافة إلى معاقبة المقصرين من الضباط المتجاوزين والاستماع إلى شكاوى المواطنين.

كان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية المنتهي ولايته قد تلقي اتصالا هاتفيا من أصحاب القرار البلاغة وتوجيه الشكر لما قدمه من خدمات خلال تواجده قيادة المحافظة خلال خمس سنوات.