المؤبد والمشدد لمتهمين بحيازة وتصنيع العقاقير المخدرة بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين، ووليد المهدي، وأمير زكي، وسكرتارية خالد إسماعيل، ويامن محمود، صاحب معرض سيارات بالسجن المشدد 10 سنوات، والمؤبد غيابياً لعامل، وغرامة 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، وألزمتهما المصاريف الجنائية، لاتهامهم في القضية رقم 3282 لسنة 2023 جنايات أبو كبير، والمقيدة برقم 1132 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، بحيازة وتصنيع جوهر عقار الميثامفيتامين المخدر بقصد الإتجار.

تعود أحداث القضية لشهر فبراير من العام المنقضي، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام كل من «أحمد. خ. ع» 42 عاماً، صاحب معرض سيارات، و«محمد. أ. ع » 36 عاماً، عامل، والمقيمان بدائرة مركز شرطة أبو كبير، بحيازة وتصنيع العقاقير المخدرة وترويجها على عملائهم بدائرة المركز.

وبتقنين الإجراءات، ونفاذا لإذن النيابة العامة، انتقلت الأجهزة الأمنية لمسكن المتهم الأول، وبضبطه وتفتيش مسكنه والسيارة الخاصة به عثر على كيس لجوهر الميثامفيتامين المخدر ، ومعدات وأدوات تستخدم في تصنيع الأقراص المخدرة، بالإضافة إلى كميات كبيرة من المواد الخام التى تستخدم فى عملية التصنيع، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته والمتهم الثاني للمواد المخدرة بقصد الإتجار فيها، وأن الأدوات والمعدات يستخدماها في تصنيع الأقراص المخدرة، وأن المبلغ المالي والسيارة من متحصلات الإتجار في المواد المخدرة.

وكشفت التحقيقات أنه بمعاينة النيابة لمسكن المتهم الثاني تم ضبط ورقة مدون عليها أسماء يشتبه أنها لمواد لمواد كيميائية، ونسب بالأرقام لتلك المواد، و3 اسطوانات لمادة بلاستيكية يصنع منها الأشرطة الدوائية الفارغة، وكذا مجموعة من الأشرطة الدوائية الفارغة متصلة ببعضها البعض، بالإضافة إلى ورقتين سلوفان مدون عليهما 225×tamol، كما تم ضبط 4 ماكينات كبس وتسخين تستخدم في تصنيع الأقراص المخدرة، وقد وزنت كمية المضبوطات 1460 جرام.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالت المتهمين إلي محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت حكمها المتقدم.