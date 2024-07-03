كواليس اللحظات الاخيره لرحيل "مروان".. ومن هو "عدنان فنجري" وزير العدل الجديد؟!

غادر المستشار عمر مروان، أمس الثلاثاء مكتبه بمجرد سماع و معرفة خبر رحيله من الحكومة الجديدة، والتلقي مع طاقم مكتبه الاعلامي وبعض الموظفين، كما وجه وجه الشكر للعاملين بوزارة العدل وودعهما قبل رحيله وأثناء مغادرته .

وفي وقت سابق لرحيله وفي الصباح الباكر استقبل المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار عمر مروان وزير العدل، وذلك بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة.، جاء ذلك في حضور كل من المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات.

وقدم الوزير عمر مروان، التهنئة للمستشار حافظ عباس، بمناسبة قرب اكتمال عطاء سيادته، ووجه الشكر على الجهود الملموسة والطفرة التي حققها خلال فترة توليه رئاسة النيابة الإدارية.، من جانبه وجه المستشار حافظ عباس، كل الشكر والتقدير للمستشار عمر مروان وزير العدل، على الزيارة الكريمة ودعمه المستمر والمتواصل للنيابة الإدارية في كافة المجالات؛ والذي كان له بالغ الأثر في تحقيق العدالة الناجزة من خلال نسبة إنجاز غير مسبوقة للقضايا المتداولة بالتحقيقات بلغت ٩٩.٧٪؜ عن العام القضائي ٢٠٢٣، كما تبادل الطرفان الدروع التذكارية.

في ذات السياق، تفقد الوزير ورئيس الهيئة وحدة مرور أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ومكتب الشهر العقاري؛ تمهيداً لافتتاحهما نهاية الأسبوع الجاري بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة.

وتم تعيين المستشار عدنان فنجري أبو جبل حسين وزيرا للعدل خلفا للمستشار عمر مروان. وهو ليسانس حقوق جامعة القاهره، من مواليد مركز قوص بمحافظة قنا، شغل منصب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وعضوية مجلس القضاء الأعلى، ومشهود له بالكفاءة ويتمتع بقبول كبير داخل المنظومة القضائية كما يعرف عنه الانضباط الكبير.، وشغل فنجري منصب رئيس محكمة استئناف الاسكندرية وقبلها رئيسًا لمحكمة استنئاف قنا، وصدر له القرار الجمهوري رقم 372 لسنة 2021، رئيسًا لمحكمة استئناف أسيوط.، كما صدر له في عام 2006 القرار الجمهوري رقم 271 لسنة 2006 اثناء توليه منصب الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة وانتدابه وقتها للتفتيش بالنيابة العامة نائبًا عام مساعدًا.

وعمل المستشار " فنجري" مساعدا للنائب العام لشئون التفتيش القضائي وكان من أهم مساعدي النائب العام في الفصل في القضايا المنظورة أمام جهات التحقيق، وكان يراقب أعمال النيابة العامة ومتابعة إنجاز القضايا وتحديد العقبات التي تواجه أعضاء النيابة.كما كان لوزير العدل الجديد دور في تقييم أعضاء النيابة العامة بمختلف النيابات للوقوف علي جديتهم ونشاطهم في العمل، من أهم مهام المستشار فنجري الذي يقوم بإعداد مشروع حركة تنقلات أعضاء النيابة العامة، والتي يتم اعتمادها من قبل النائب العام والمجلس الأعلي للقضاء.

