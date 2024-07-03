السيرة الذاتية للمهندس كريم بدوي وزير البترول الجديد

أعلنت قناة "إكسترا نيوز"، تولي المهندس كريم إبراهيم علي بدوي، وزيرا للبترول والثروة المعدنية، ضمن التشكيل الحكومي الجديد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

ومن المقرر، أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستوري أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، السيرة الذاتية للمهندس كريم بدوي.

الرئيس الإقليمي لشركة شلمبرجير العالمية بمصر وشرق المتوسط.

بدأ عمله كمهندس ميداني منذ 1996 وحتى 2000.

تولى مدير مركز التدريب بشركة شلمبرجير منذ 2002 وحتى 2003.

تقد مدير تكنولوجيا المعلومات شلمبرجير روسيا من 2010 وحتى 2011.

عمل نائب الرئيس للخدمات المشتركة روسيا وآسيا الوسطى.

عمل مدير عمليات مجموعة توصيف المكامن روسيا وآسيا الوسطى.

التشكيل الحكومي الجديد

محمد زكي وزيرا للدفاع.

محمود توفيق وزيرا للداخلية.

بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية والهجرة.

عدنان فنجري وزيرا للعدل.

أحمد كجوك وزير للمالية.

خالد عبد الغفار وزيرا للصحة.

محمد صلاح الدين وزيرا للإنتاج الحربي.

سامح الحفني وزيرا للطيران المدني.

محمد عبد اللطيف وزيرا للتربية والتعليم.

محمد عاشور وزيرا للتعليم العالي.

شريف فاروق وزيرا للتموين.

كريم ابراهيم وزيرا للبترول.

محمود مصطفى وزيرا للكهرباء.

كامل الوزير وزيرا للنقل والصناعة.

شريف شربيني وزيرا للإسكان.

أسامة الأزهري وزيرا للأوقاف.

عمرو طلعت وزيرا للاتصالات.

مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.

حسن الخطيب وزير الاستثمار.

رانيا المشاط وزيرة التخطيط.

علاء فاروق وزيرا للزراعة.

هاني سويلم وزيرا للري.

محمود فوزي وزيرا للشؤون النيابية.

منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

أحمد هنو وزيرا للثقافة.

محمد جبران وزيرا للعمل.

شريف فتحي وزيرا للسياحة والآثار.

ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

محمد شيمي وزيرا لقطاع الأعمال.

أشرف صبحي وزيرا للشباب والرياضة.