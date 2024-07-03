تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من كشف غموض العثور على شاب يبلغ من العمر 34 سنة، جثة مسجاه على الأرض داخل حمام شقته بالطابق الأول بدائرة مركز شرطة المنشاه، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجته بسبب خلافات بينهما، تم ضبط المتهمة وتم العرض على جهة التحقيق المختصة، والتي قررت حبسها 4 أيام عقب اعترافها بارتكاب الواقعة.

كشف غموض العثور على جثة شاب داخل حمام شقته بسوهاج

كان مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب، يفيد بالعثور على شخص جثة هامدة داخل شقته وعليه علامات إصابة وجرح قطعى بالرقبة من الأمام.

وعلى الفور وبعرض الواقعة على مدير إدارة المباحث الجنائية، كلف العميد رئيس مباحث المديرية بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، وتم تشكيل فريق البحث برئاسة رئيس وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه، وضباط وحدة المباحث بالإشتراك مع الأمن العام.

وبالفحص تبين وجود المدعو عبد الحميد م ع م " 34 سنة عامل، جثة مسجاه علي الأرض بحمام شقته بالطابق الأول علوي بعقار مكون من طابقين يرتدي كامل ملابسه وبمناظرتها تبين إصابته " جرح قطعي بالرقبة من الأمام " كما تبين سلامة النوافذ وأبواب الشقة - وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي المنشاه المركزي.

وبسؤال والده مبارك ع م ع 58 سنة مزارع، وزوجته ولاء خ ف ت 20 سنة ربة منزل ومقيمه بذات الناحية أفاد الأب بأن نجله المذكور متزوج من أربعة شهور ويرجح قيامه بإحداث إصابته بنفسه التي أودت بحياته لوجود خلافات زوجية بينه وبين زوجته .

وأفادت زوجته انها عقب عودتها أكتشفت وفاة زوجها المذكور بحمام الشقة وبه إصابة بالرقبة وقالت زوجته بقيامها بالتوجه إلى عيادة " نساء وتوليد " ببندر المنشاه وعقب عودتها اكتشفت وفاة زوجها بحمام الشقة وبه إصابة بالرقبة ولم يتهما أحداً بالتسبب في ذلك

ونظرا للتطبيق الجيد لخطة البحث توصلت جهود فريق البحث إلي أن وراء إرتكاب الواقعة زوجة المجني عليه عقب استصدار اذن النيابة العامة أمكن ضبطها وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات أقرت بصحتها وإعترفت بإرتكابها الواقعة تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة وقررت حبس المتهمة 4 أيام.

قرار جديد بشأن المتهمين بقتل سائق ضربا بعصا في البدرشين

كما جدد قاضي المعارضات بالجيزة ، حبس المتهمين بقتل سائق ضربا بعصا خشبية، إثر خلافات جيرة خلال مشاجرة بين 6 أشخاص في البدرشين.

وكشفت التحقيقات؛ أن خلافات الجيرة، أدت إلى تشاجر 6 أشخاص، وخلال التشاجر اعتدى أحدهم على المجني عليه بعصا خشبية، مما أسفر عن مقتله.

وقد تلقت مديرية أمن الجيزة ، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في البدرشين، انتقل رجال المباحث لمحل الواقعة، وتبين أن مشاجرة نشبت بين 6 أشخاص بسبب خلافات الجيرة، أسفرت عن مقتل أحدهم، نتيجة تعرضه لاعتداء بعصا خشبية.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة التحقيق.

وعلي صعيد اخر ، لقى شخص مصرعه وأصيب 19 آخرين، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص علي الصحراوي الشرقي أمام قرية الجلاو بقنا.

وتلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع شخص وإصابة 19 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص علي الصحراوي الشرقي أمام قرية الجلاو بقنا، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف قنا بعدد من سيارات الإسعاف لنقل الجثة والمصابين.

تم تحرير محضرا بالواقعة فيما أخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى والمصابين لتلقي العلاج اللازم.