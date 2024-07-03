بعد الضم والدمج.. عدد الوزارات في الحكومة الجديدة

أعلنت قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، التشكيل الحكومي الجديد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والذي يضم 30 وزيرًا.

ومن المقرر، أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستوري أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة.

التشكيل الحكومي الجديد

محمد زكي وزيرا للدفاع.

محمود توفيق وزيرا للداخلية.

بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية والهجرة.

عدنان فنجري وزيرا للعدل.

أحمد كجوك وزير للمالية.

خالد عبد الغفار وزيرا للصحة.

محمد صلاح الدين وزيرا للإنتاج الحربي.

سامح الحفني وزيرا للطيران المدني.

محمد عبد اللطيف وزيرا للتربية والتعليم.

محمد عاشور وزيرا للتعليم العالي.

شريف فاروق وزيرا للتموين.

كريم ابراهيم وزيرا للبترول.

محمود مصطفى وزيرا للكهرباء.

كامل الوزير وزيرا للنقل والصناعة.

شريف شربيني وزيرا للإسكان.

أسامة الأزهري وزيرا للأوقاف.

عمرو طلعت وزيرا للاتصالات.

مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.

حسن الخطيب وزير الاستثمار.

رانيا المشاط وزيرة التخطيط.

علاء فاروق وزيرا للزراعة.

هاني سويلم وزيرا للري.

محمود فوزي وزيرا للشؤون النيابية.

منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

أحمد هنو وزيرا للثقافة.

محمد جبران وزيرا للعمل.

شريف فتحي وزيرا للسياحة والآثار.

ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

محمد شيمي وزيرا لقطاع الأعمال.

أشرف صبحي وزيرا للشباب والرياضة.