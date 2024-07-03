قرار جديد بشأن المتهمين بقتل سائق في البدرشين

جدد قاضي المعارضات بالجيزة ، حبس المتهمين بقتل سائق ضربا بعصا خشبية، إثر خلافات جيرة خلال مشاجرة بين 6 أشخاص في البدرشين.

قرار جديد بشأن المتهمين بقتل سائق ضربا بعصا في البدرشين

وكشفت التحقيقات؛ أن خلافات الجيرة، أدت إلى تشاجر 6 أشخاص، وخلال التشاجر اعتدى أحدهم على المجني عليه بعصا خشبية، مما أسفر عن مقتله.

وقد تلقت مديرية أمن الجيزة ، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في البدرشين، انتقل رجال المباحث لمحل الواقعة، وتبين أن مشاجرة نشبت بين 6 أشخاص بسبب خلافات الجيرة، أسفرت عن مقتل أحدهم، نتيجة تعرضه لاعتداء بعصا خشبية.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة التحقيق.

وعلي صعيد اخر ، لقى شخص مصرعه وأصيب 19 آخرين، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص علي الصحراوي الشرقي أمام قرية الجلاو بقنا.

وتلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع شخص وإصابة 19 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص علي الصحراوي الشرقي أمام قرية الجلاو بقنا، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف قنا بعدد من سيارات الإسعاف لنقل الجثة والمصابين.

تم تحرير محضرا بالواقعة فيما أخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى والمصابين لتلقي العلاج اللازم.