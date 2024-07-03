انخفاض الدين الخارجي بواقع 7.4 مليار دولار

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تراجعًا ملحوظًا في الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025، حيث انخفض من 168.03 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023 إلى 160.60 مليار دولار بنهاية مارس 2024، بواقع 7.427 مليار دولار.

الدين الخارجي

وبالنسبة إلى تفاصيل الدين الخارجي، فقد انخفض الدين الخارجي طويل الأجل إلى 135.257 مليار دولار بنهاية مارس 2024، مقابل 138.551 مليار دولار بنهاية عام 2023.

وجاء التراجع مدفوعًا أيضًا بانخفاض لإجمالي الديون قصيرة الأجل حيث سجلت نحو 25.350 مليار دولار بنهاية مارس 2024، مقابل 29.482 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.

بينما ظلت أرصدة المديونية على البنوك مستقرة عند 20.120 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 20.096 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.

وفى وقت سابق أعلن المركزي سحب سيولة بقيمة 1.082 تريليون جنيه في عطاء السوق المفتوحة اليوم من 31 بنكًا بعد قراره الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة 27.75%.

وحصل البنك المركزي المصري على سيولة بقيمة 1.073 تريليون جنيه في عطاء السوق المفتوحة الأسبوع الماضي من 32 بنكًا .

وكان البنك المركزي قد أصدر تعليمات جديدة بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع (Main Operation) لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها البنك المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر (Fixed-rate Tender) بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعرالعملية الرئيسية.

وأكد المركزي أنه في ضوء حرصه على اتباع أفضل الممارسات الدولية فيما يخص إدارة فائض السيولة لدى الجهازالمصرفي وتحسين نفاذ أثر قرارات السياسة النقدية، تقرر تغيير أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسة لربط الودائع لديه (Main Operation من أسلوب التخصيص إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة (Full Allotment)،وذلك اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2024 على ان يتم نشر نتائج كل عملية ربط على لموقع الالكتروني للبنك المركزي المصري.

لمزيد من الأخبار إضغط هنا