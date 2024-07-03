الأقصر من القانون إلى التعمير.. حياة المهندس عبد المطلب عمارة المحافظ الجديد؟

أفادت مصادر بديوان عام محافظة الأقصر، أن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، قد غادر ديوان عام المحافظة منذ ساعات، وذلك عقب الاعلان عن بدء حركة المحافظين الجديدة، فيما تم تداول أنباء عن تولي المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة محافظًا للأقصر، خلفا للمستشار مصطفى ألهم.

وتنشر "الوفد" السيرة الذاتية للمهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، إذ تخرج عبدالمطلب ممدوح في كلية الهندسة جامعة المنصورة عام 1985 ثم التحق بشركة حسن علام مباشرة حتى عام 1997، من هنا كانت انطلاقة عمله بالمجتمعات العمرانية كمهندس تنفيذ مرافق بجهاز القاهرة الجديدة، ثم مدير إدارة المرافق بمدينة بدر، ومشرف أعمال المرافق بمدينة السادات ونائب رئيس مدينة السادات.

وصعد عبد المطلب في سلم المسؤولية بخطوات ثابتة حتى أصبح رئيسًا لأجهزة مدن الشيخ زايد وبدر والشروق وأكتوبر من 2005 حتى 2015؛ ليصل في نهاية المطاف إلى قيادة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حيث بدأ كمساعد نائب رئيس الهيئة في يوليو 2015 ثم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن عام 2017 .

صدر له قرار في 2017 بشغل منصب نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، وفي عام 2022 أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزارء، قرار رقم (1245) لعام (2022) بمد خدمة المهندس "عبدالمطلب ممدوح محمد عمارة"، فى وظيفة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالمستوى الوظيفى "الممتازة" بموازنة "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" التابعة لـ"وزارة الإسكان والمرافق"، كما شغل رئيس الاتحاد التعاونى الاسكانى المركزى.