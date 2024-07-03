الاحتلال يعتقل شابًا من رام الله فجر اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، شابا من حي المصايف، بمدينة رام الله، وفقًا لـ"وفا".

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عدنان شقير (25 عاما)، بعد أن داهمت منزله، وعبثت بمحتوياته.

وقد استشهد وأصيب عدد من المواطنين، فجر اليوم الأربعاء، في قصف صاروخي ومدفعي واطلاق نار من قبل آليات الاحتلال الاسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا باستشهاد عدد من المواطنين، بينهم أطفال ونساء، وسقوط عدد من الجرحى بقصف طائرات الاحتلال الاسرائيلي منازل المواطنين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، حيث تعذر وصول سيارات الاسعاف لنقلهم الى المستشفى بسبب إطلاق نار من مسيرات اسرائيلية.