الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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سامي ابو العز
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

منوعات ومرأة

أسباب احتباس السوائل في الجسم وطرق العلاج

اثار احتباس السوائل
اثار احتباس السوائل

احتباس الماء أو احتباس السوائل هو تراكم الماء داخل الأنسجة، في أجزاء مختلفة من الجسم؛ مما يؤدي إلى تورمها.

 ويمكن أن يتطور التورم في جزء محدد بوضوح من الجسم أو يمكن أن يظهر في مواقع أو أنسجة مختلفة من الجسم.

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أسباب احتباس السوائل في الجسم

يمكن أن يكون احتباس السوائل في الجسم مصدرًا لـ:
تلون الجلد
زيادة في درجة الحرارة في المنطقة المصابة
الشعور بالخدر
التصلب في بعض الأطراف
زيادة الوزن
طريقة الجلوس لفترة طويلة
الوقوف الثابت لفترات طويلة
أمراض القلب قد تكون سبباً لإحتباس السوائل في الجسم

الحمل

أمراض الكلى أو اعتلال الكلية

أمراض القلب
لأمراض الرئوية المزمنة

تلف الغدة الدرقية

سوء التغذية
بعض الأدوية؛ مثل الكورتيكوستيرويدات، أو الأدوية الخافضة لضغط الدم المرتفع

حبوب منع الحمل.

أسباب أقل شيوعاً يمكن أن تسبب احتباس الماء أيضاً، مثل:

تشكل جلطات الدم

الدوالي
التدخل الجراحي

الحروق الكبيرة

علاج احتباس السوائل:

التخفيف من تناول الملح

معالجة المشكلة الصحية 

اعتماد نظام غذائي صحي

طلب المساعدة الطبية 

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