ميتا تغير سياستها لأكثر كلمة عربية خاضعة للإشراف على منصاتها

تعمل شركة ميتا على تغيير سياسة طويلة الأمد فيما يتعلق بالكلمة العربية "شهيد"، والتي تم وصفها بأنها الكلمة الأكثر خاضعة للإشراف في تطبيقات الشركة. وقالت الشركة في تحديث لمجلس الرقابة إن استخدام الكلمة وحدها لن يؤدي بعد الآن إلى إزالة المنشور.

وكان مجلس الرقابة قد انتقد الشركة بسبب "الحظر الشامل" على الكلمة، والتي غالبًا ما تُترجم على أنها "شهيد"، على الرغم من أنها، كما لاحظ مجلس الإدارة، يمكن أن يكون لها معاني متعددة. ومع ذلك، فإن سياسة ميتا السابقة لم تأخذ هذا "التعقيد اللغوي" في الاعتبار، مما أدى إلى عدد غير متناسب من عمليات الإزالة بسبب كلمة شائعة الاستخدام. وقال مجلس الإدارة في وقت سابق من هذا العام إن "شهيد" "يمثل عددًا أكبر من عمليات إزالة المحتوى بموجب معايير المجتمع أكثر من أي كلمة أو عبارة مفردة أخرى" عبر تطبيقات الشركة.



وفي آخر تحديث لها، قالت ميتا إنها اختبرت نهجًا جديدًا للإشراف على الكلمة بعد توصية من مجلس الإدارة. "تشير النتائج الأولية من تقييمنا إلى أن الاستمرار في إزالة المحتوى عندما يتم إقران "الشهيد" بمحتوى مخالف - أو عندما تكون إشارات العنف الثلاث التي حددها مجلس الإدارة موجودة - يلتقط المحتوى الأكثر ضررًا دون التأثير بشكل غير متناسب على الصوت،" كتبت الشركة.

ومن المفترض أن يكون لهذا التغيير تأثير كبير على مستخدمي ميتا الناطقين باللغة العربية، والذين، وفقًا لمجلس الإدارة، تعرضوا لرقابة غير عادلة نتيجة لهذه السياسة. وقال مجلس الرقابة في بيان: "يرحب مجلس الرقابة بإعلان ميتا اليوم أنها ستنفذ توصيات المجلس وستدخل تغييرات كبيرة على السياسة غير العادلة التي أدت إلى فرض رقابة على ملايين الأشخاص عبر منصاتها". "يجب أن يكون لتغييرات السياسة المتعلقة بكيفية تعديل الكلمة العربية "شهيد" تأثير سريع على وقت إزالة المحتوى، مع اتباع نهج أكثر دقة ينهي الحظر الشامل على المصطلح الذي اعترفت ميتا بأنه أحد أكثر المصطلحات التي يتم فرضها بشكل مفرط على منصاتها".