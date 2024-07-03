أحمد فؤاد هنو .. معلومات عن المُرشح لوزارة الثقافة بحكومة مدبولي الجديدة

شغل اسم الدكتور أحمد فؤاد هنو ، عدد كبير من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بعدما تداولت أنباء عن ترشيحه وزيرا للثقافة خلفًا للدكتورة نيفين الكيلاني، وذلك ضمن الحكومة الجديدة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ما جعله يتصدر مؤشر موقع البحث العالمي جوجل، إضافة إلى مواقع السوشيال ميديا المختلفة.

تستعرض “الوفد” في السطور التالية أبرز المعلومات عن الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة الجديد:.

أحمد فؤاد هنو، مواليد ديسمبر 1968، وحصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم حفر 1992، وماجستير في أفلام الرسوم المتحركة التجريبية من جامعة القاهرة 1997، وحاز على الدكتوراة في فلسفة الفن، وتخصص في الاتصال المرئي وإبداع أفلام الرسوم المتحركة.

مناصب شغلها "هنو" المُرشح وزيرًا للثقافة

وشغل أحمد فؤاد هنو، مناصب عدة تدرج خلالها، فعمل معيدًا لكلية الفنون الجميلة قسم الجرافيك شعبة رسوم متحركة وفن الكتاب، وأستاذًا مساعدًا بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة، وأستاذًا بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة، وعميدًا لكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان اغسطس 2019 سابقاً، ونائبًا لرئيس شئون الطلاب، وعميدًا لكلية الفن والتصميم بجامعة الجلالة.

وشارك أحمد فؤاد هنو ، بأعماله في المعارض الطلابية، وصالون الشباب الثانى 1990، ومعرض (فن الجرافيك المصرى المعاصر) بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك أبريل 2015 ، أيضًا معرض ملتقى فنانى الغد بمركز سعد زغلول الثقافى بمتحف بيت الأمة مارس 2018 ، كما شارك فى اللجان المنظمة لملتقى الأقصر الدولى للتصوير ثلاث دورات.

كان للدكتور أحمد هنو عدة منح منها، منحة دراسية من برنامج التبادل الألمانى، كما كلف عضوًا للجان المنظمة لملتقى الأقصر الدولى للتصوير لثلاث دورات .