الفيوم تحصد المركز الأول في بطولة الجمهورية لألعاب القوى

شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم - المدرسة الرياضية للبنات بإدارة غرب الفيوم التعليمية، فى مسابقة ألعاب القوى على مستوى الجمهورية، والتي أقيمت في محافظة الإسماعيلية على أرض أستاد هيئة قناة السويس.وذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

فازت الطالبة حبيبة محسن حمدي - المدرسة الرياضية للبنات بغرب الفيوم ، بالمركز الأول في بطولة الجمهورية لألعاب القوى سباق 5000 متر عدو.

وتم انضمام الطالبة حبيبة (16 سنة) للقائمة الأساسية فى منتخب مصر لألعاب القوى ، وذلك للمشاركة فى البطولة العربية لألعاب القوى بمشاركة عدد من المنتخبات العربية.

وفي ذلك تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة للطالبة حبيبة محسن ، لتمثيلها المُشرف لمحافظة الفيوم فى البطولة على مستوى الجمهورية ، وكذلك لانضمامها لقائمة منتخب مصر لألعاب القوى.

كما قدمت الشكر والتقدير لمدربي العاب القوي الكابتن محمود إسماعيل ، والكابتن محمود اونا ، والكابتن أحمد طلعت. كما قدمت الشكر والتقدير إلى إدارة المدرسة الرياضية للبنات بغرب الفيوم ،و أيفون مكرم مديرة المدرسة، وتوجية التربية الرياضية بالمدرسة وإدارة غرب والمديرية، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.

افتتاح الدورات الصيفية بمركز اللغات والترجمة بالجامعة

من جهه أخرى افتتح الدكتور عاصم فؤاد العيسوي، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، موسم الدورات التدريبية الصيفية بمركز اللغات والترجمة، بحضور الدكتورة أمل إبراهيم، مدير المركز، وعدد من الحضور وذلك اليوم الثلاثاء بالمركز فى الحرم الجامعى .

أكد الدكتور عاصم العيسوي، أن جامعة الفيوم تسعى دائمًا لتقديم أفضل الفرص التدريبية موجهًا الطلاب بالاستفادة من التدريب لتطوير مهاراتهم اللغوية.

وأوضحت الدكتورة أمل إبراهيم أن مركز اللغات والترجمة يقدم خدماته التدريبية لطلاب الجامعة وخارجها في عدد من اللغات المختلفة، وتشمل دورات متنوعة لتحسين مهارات التحدث والكتابة والاستماع وتعلم القواعد والمفردات وتطوير مهارات التواصل.

وأضافت أن المركز قام بتنظيم دورات تدريبية للأطفال بدءً من ٤ سنوات في القرآن الكريم، واللغة العربية بطريقة نور البيان، والرياضيات، واللغات المختلفة.

6