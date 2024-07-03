حركة المحافظين الجديدة 2024.. مهام محددة وتمكين للشباب والمرأة

كشفت مصادر حكومة لـ«اكسترا نيوز»، عن قائمة لملامح حركة المحافظين الجديدة 2024، والتي تشمل العديد من التغييرات هذه المرة، لتحقيق ما تتبناه الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر، والاهتمام بملف تمكين الشباب والمرأة.

حركة المحافظين الجديدة 2024 تعد التغيير الخامس منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجاءت حركة المحافظين الـ 5 كالتالي:

حركة المحافظين الأولى في عهد الرئيس السيسي كانت في شهر فبراير 2015، وشملت تغيير 17 محافظًا.

حركة المحافظين الثانية في عهد الرئيس السيسي كانت في شهر فبراير 2017، وشملت تغيير 5 محافظين.

حركة المحافظين الثالثة في عهد الرئيس السيسي كانت في شهر أغسطس 2018، وشملت تغيير 20 محافظًا.

حركة المحافظين الرابعة في عهد الرئيس السيسي كانت في شهر نوفمبر 2019، وشملت تغيير 13 محافظًا.

مهام المحافظين بقانون الإدارة المحلية الجديد

يمثل السلطة التنفيذية للمحافظة.

يراقب تنفيذ السياسة العامة للدولة ورافق الخدمات والإنتاج.

يكون مسؤولًا عن الأخلاق والقيم العامة.

يكون مسؤولًا عن حماية حقوق الإنسان والأمن.

يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة.

مراقبة وتنسيق أعمال جميع المرافق العامة.

مراقبة عدالة توزيع الموارد وتحقيق التنمية.

التفتيش على الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية.

العمل على جذب الاستثمار الخاص لتحقيق النمو المستدام.

الإشراف على تنفيذ مشروعات تطوير العشوائيات.

اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التعدي على الأراضي الزراعية.