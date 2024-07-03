توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة طنطا ومصنع "كيم تك" للأجهزة العلمية

وقعت جامعة طنطا بروتوكول تعاون مع شركة ومصنع كيم تك Chem.tech للأجهزة العلمية والمعملية والكيماويات، وذلك بهدف تكثيف التعاون العلمي والبحثى بين الجانبين خلال الفترة القادمة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بربط البحث العلمي بالصناعة، وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

جاء ذلك برعاية الدكتور محمود ذكي ، رئيس جامعة طنطا، إذ وقع البروتوكول الدكتور محمود سليم، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمهندس أحمد الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة شركة ومصنع كيم تك Chem.tech للأجهزة العلمية والمعملية والكيماويات، والدكتور محمد سمير مدير المركز الجامعي للتطوير المهني بالمجمع الطبي ولفيف من قيادات جامعة طنطا ومصنع كيم تك.

جامعة طنطا تحرص على التفاعل مع المجتمع

وأكد الدكتور محمود سليم، نائب رئيس جامعة طنطا أن الجامعة تحرص على التفاعل مع المجتمع المحيط، خاصة في ربط مخرجات البحث العلمي بالصناعة الوطنية، وتوفير فرص العمل وتنفيذ مشروعات التخرج على أرض الواقع لتوفير المتطلبات من الصناعة الوطنية في مختلف التخصصات.

وأضاف "سليم" أن جامعة طنطا تواصل تقدمها العلمي في التصنيفات المحلية والدولية عبر العديد من الخطط العلمية التي تستهدف تنفيذ رؤية مصر 2030، والإسهام بشكل واضح وفعال في خدمة المجتمع، وإطلاع الطلاب على التطور التكنولوجي الهائل في الصناعة، مشيرًا إلى استمرار الجامعة في تنظيم الزيارات الميدانية والعلمية للمؤسسات والمصانع الكبرى بهدف تبادل الخبرات.

من ناحيته، قال المهندس أحمد الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة شركة ومصنع كيم تك Chem.tech للأجهزة العلمية والمعملية والكيماويات إن التواصل والتعاون مع المؤسسات العلمية العريقة بحجم جامعة طنطا يعد أحد الأهداف نحو تطوير الصناعة العلمية والمعملية، خاصة أن مصنع كيم تك لديه خبرة طويلة في تجهيز كافة معامل الجامعات والمستشفيات والمراكز البحثية ومصانع الأدوية والمصانع ذات الصلة.

وأضاف "الشرقاوي" أن مصنع كيم تك Chem.tech حريص على مواكبة التقدم الصناعي العالمي عبر صناعة وطنية بجودة ومواصفات عالمية، إلى جانب الاستفادة من خبرات الطلاب والخريجين والمتفوقين في المشاركة بفاعلية وتدريب الطلاب وتوفير فرص العمل لهم بما يحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تم إطلاقها في مارس قبل الماضي.