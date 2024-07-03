طامية بالفيوم تواصل تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن غلق المحلات

تواصل الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، تكثيف الحملات الليلية لمتابعة غلق المحال التجارية بالمواعيد المحددة، برئاسة المهندس سالم فتيح رئيس المركز.

يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة الميدانية وتنفيذ الحملات والمرور للتأكد من الإلتزام بمواعيد الغلق.

وفي هذا السياق قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة طامية برئاسة المهندس سالم فتيح رئيس المركز وبحضور المهندس ناجي إبراهيم نائب رئيس مجلس مدينة لشؤون القرى والمحاسب اسامه رجب مدير إدارة الاشغالات بتنفيذ حملة مسائية للمرور بقطاعات ومناطق وشوارع مركز طامية لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء، رقم 247 لسنة 2024 بشأن غلق المحلات التجارية في المواعيد المحددة.

رئيس مركز ومدينة طامية يناشد أصحاب المحلات بالالتزام بقرار الغلق

وناشد رئيس مدينة طامية أصحاب المحلات التجارية بالالتزام بمواعيد غلق محلاتهم في المواعيد المحددة، مؤكدا على إستمرار الحملات الليلية وأعمال المتابعة الميدانية المستمرة بشكل يومي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم قد شدد، على ضرورة المتابعة اليومية، لقرار الغلق الجديد وتطبيقه بكل حزم، بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، موجهاً بتكثيف الحملات المفاجئة على كافة الورش والمحال التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد المقررة، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

هذا ويتضمن القرار مواعيد فتح وغلق المحال التجارية، فتح المحال يومياً في تمام الساعة السابعة صباحاً على أن يتم الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق المحال الساعة الحادية عشر مساءً، كما سيتم فتح المولات التجارية يومياً اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحاً، وفتح المطاعم والكافيهات والبازارات يومياً من الساعة السادسة صباحاً، على أن يتم الغلق في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل مع استمرار خدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحا.