الدم بقى ميه.. عامل ينهي حياة شقيقه بسبب لهو الأطفال بالبلينا

استقبلت مستشفى البلينا المركزي عامل في العقد الرابع من العمر يقيم بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، جثة هامدة إثر إصابته بكدمة وتورم بفروة الرأس تعدى عليه شقيقه بالضرب بقطعة خشب بسبب لهو الأطفال، وجرى ضبط المتهم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة البلينا إشارة من المستشفى المركزي بوصول "محمود . ك . م . ح" 38 سنة عامل جثة هامدة إثر إصابته بكدمة وتورم بفروة الرأس يقيم بدائرة المركز .

إنتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال كل من :- شقيقه "أحمد . ك . م . ح" 32 سنة عامل وزوجة المتوفي "هدى . ا . ك . ع" 37 سنة ربة منزل يقيمان بذات الناحية قررا أنه حدثت مشاجرة بين المتوفى وشقيقه "أشرف . ك . م . ح" 30 سنة عامل يقيم بذات الناحية بسبب لهو الأطفال قام علي أثرها الأخير بالتعدي على شقيقه المتوفي بالضرب بقطعة خشبية مما نتج عنه إصابته المشار إليها إلا أنه وافته المنيه اليوم متأثراً بإصابته وأتهما المذكور بالتسبب في ذلك .

وتم ضبط المتهم والآداة المستخدمة وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر استقبل مستشفى طما المركزي عامل في العقد الرابع من العمر يقيم بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج مصابا بحالة تسمم إثر تناوله قرص لحفظ الغلال لمروره بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات أسرية وجرى تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة طما إشارة من المستشفى المركزي بوصول "خلف . ا . ع . س" 40 سنة عامل مصاباً بحالة تسمم إدعاء تناول قرص لحفظ الغلال وتم تحويله لمستشفي أسيوط الجامعي ومقيم بمركز طما .

إنتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبسؤال كل من :- شقيقه "عرفان . ا . ع . س" 64 سنة عامل زراعي وزوجة المصاب "عدل . ك . ك . ا" 38 سنة ربة منزل يقيمان بذات الناحية أنه أثناء تواجد المذكور بالمنزل تناول قرص لحفظ الغلال مما نتج عنه إصابته لمروره بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات أسرية ولم يتهما أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفيا الشبهة الجنائية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .