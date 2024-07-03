سقوط نصاب وظائف البترول الوهمية في قبضة شرطة سوهاج

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج من إلقاء القبض على محاسب بشركة يبلغ من العمر 38 سنة لقيامه بالنصب على سائق والإستيلاء منه على مبالغ مالية قدرها 45 ألف جنيه مقدم من إجمالي 120 ألف جنيه بزعم تعيينه وشقيقه بوزارة البترول إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبالغ المالية التي استولى عليها وجرى التحفظ على المتهم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود محضرا لمركز شرطة سوهاج من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن بلاغ "إسلام . م . ي . ر" 29 سنة سائق يقيم دائرة المركز بتضرره من "محمود . ع . م . ع" 38 سنة محاسب بشركة - ومقيم بناحية دائرة المركز لقيامه بالنصب عليه والحصول منه على مبلغ مالي وقدره "45.000" خمسة وأربعون ألف جنيه كمقدم لمبلغ "120.000" ألف جنيه بزعم مقدرته على تعيينه وشقيقه بوزارة البترول إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبلغ المالي المستولي عليه .

عقب استصدار اذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبلغ المالي.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر شهد مركز جهينة شمال غرب محافظة سوهاج وقوع مشاجرة بسبب خلافات على أولوية المرور بالطريق العام نتج عنها إصابة سائق توك توك بجرح طعني شبه نافذ بالصدر طرف أول وسائق توك توك آخر بجرح رضي بفروة الرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم طرف ثان وجرى ضبط طرفي المشاجرة وتقلهما لمستشفى طهطا العام ومستشفى خاص ببندر طهطا وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة جهينة بلاغًا بوجود مشاجرة ومصابان بدائرة المركز .





إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "محمود . ا . م . ع" 31 سنة سائق توك توك مصاباً بجرح طعني شبه نافذ بالصدر من الناحية اليسرى وتم نقله لمستشفى طهطا العام .

وطرف ثان "السيد . ا . ع . ا" 22 سنة سائق توك توك مصاباً بجرح رضي بفروة الرأس وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وتم نقله لمستشفى خاصة ببندر طهطا الطرفان مقيمان بذات الناحية .

تم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الطرف الأول "عصا شوم" وبحوزة الطرف الثاني سلاح أبيض "مطواة" وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب

وإحداث الإصابات المشار إليها بسبب خلاف على أولوية المرور بالطريق العام .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .