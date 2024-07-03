ترتيب هدافي كأس الأمم الأوروبية عقب إنتهاء دور الـ16

تقدم بوابة الوفد، جدول ترتيب هدافي بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024“، بعد أن تم إسدال الستار على دور ثمن نهائي المسابقة.

واستطاع منتخب فرنسا أن يتأهل إلى ربع نهائي كأس أمم أوروبا على حساب بلجيكا بعد أن حقق الفوز بهدف دون رد، بينما صعد البرتغال بركلات الترجيح بنتيجة 3-0 أمام سلوفينيا.

وتمكن المنتخب الهولندي من بلوغ الدور ذاته بعد الفوز على رومانيا بثلاثية نظيفة، فيما انتصرت تركيا على النمسا بهدفين مقابل هدف.



وجاء ترتيب هدافي يورو 2024 كالتالي:

جيورجيس ميكاوتادزي ” منتخب جورجيا” 3 أهداف

جمال موسيالا “منتخب ألمانيا ” 3 أهداف

إيفان سكرانز ” منتخب جورجيا ” 3 أهداف

كودي جاكبو “منتخب هولندا” 3 أهداف

نيكلاس فولكروج “منتخب ألمانيا” هدفان

رازفان مارين “منتخب رومانيا ” برصيد هدفين

كاي هافيرتز “منتخب ألمانيا” برصيد هدفين.

جود بيلينجهام “منتخب إنجلترا ” برصيد هدفين.



فابيان رويز “منتخب إسبانيا” برصيد هدفين.

هاري كين “منتخب إنجلترا” برصيد هدفين.