انطلاق فعاليات مؤتمر إطلاق التقرير المشترك حول تقيم العلاقات الزوجية في العالم العربي

بالتعاون مع الجامعة العربية

انطلقت فاعليات مؤتمر إطلاق التقرير المشترك حول تقيم العلاقات الزوجية خلال الخمس سنوات الاولي من الزواج والذي نظمته سفارة قطر بجمهورية مصر العربية بحضور السفيرة هيفاء ابو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، و سفير قطر السفير طارق الأنصاري والمندوب الدائم لدي جامعة الدول العربية بالقاهرة ومندوبين من ٢٢ دولة عربية. وحضر من مصر والوزيرة السابقة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للاسرة والسكان وممثلات من وزارة التضامن الاجتماعي بالقاهرة والدكتورة شريفة نعمان العماني المدير التنفيذي بمعهد الدوحة الدولي للاسرة كما شاركت الوزيرة السابقة للتنمية الاجتماعية بالأردن الوزيرة ريم ابو حسان وكوكبة من الباحثين من البلاد العربية الذين شاركوا بالدراسات الموضوعية والوقوف علي أسباب انتشار ظاهرة الطلاق في البلاد العربية بالرغم من الاختلافات النمطية بين كل دولة ودولة واختلاف الأنماط علي مستوي الدولة الواحدة .

وأكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة عن سعادتها بافتتاح فعالية إطلاق التقرير الختامي لدراسة تقييم العلاقات الزوجية خلال الخمس سنوات الأولى للزواج في العالم العربي، بالشراكة مع معهد الدوحة الدولي للأسرة.

وأشارت أبو غزالة، للمبادرة العلمية المرتكزة على دراسة استطلاعية شملت 20 دولة عربية، وتم التمكن من خلالها رصد مسببات النجاح والتحديات، واقتراح البرامج التدخلية المعالجة مظاهر الخلل في العلاقات الزوجية خلال السنوات الأولى لزواج في العالم العربي.



وثمنت السفيرة أبو غزالة دور و جهود الدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، لإنجاح هذه الفعالية، مؤكدة أن جامعة الدول العربية تعتبر هذه الجهود المقدرة استمرارا لرؤية معهد الدوحة الدولي للأسرة للنهوض بقضايا الاسرة.

وأشارت إلى أن الظروف التي تمر بها الأسرة العربية جراء التحولات والحروب والمتغيرات الثقافية والانفتاح الإعلامي والمعلوماتي، الأمر الذي يتطلب حلولاً ابتكاريه مستمرة ومنظوراً مختلفاً لحماية مؤسسة الزواج والحفاظ على تماسكها في منطقتنا العربية، من خلال العمل على استحداث وتطوير برامج تأهيل المقبلين على الزواج في العالم العربي لتعزيز استمرار مؤسسة الزواج والتماسك الأسري التي هي قوام المجتمعات العربية المتماسكة.

وأوضحت أنه من خلال هذه الدراسة العربية تم الحرص على إثراء القاعدة المعرفية حول ما تواجهه الأسرة العربية من تحديات وقضايا ناشئة لتمثل هذه الدراسة خطوة عملية من شأنها أن تؤسس لفهم كامل لعوامل الانهيار المبكر لمؤسسة الزواج في العالم العربي خلال مرحلة التكوين، وما يمكن أن يُبنى على هذه الأدلة من سياسات وبرامج تدخل تدعم استمرارية مؤسسةالزواج في عالمنا العربي.



وأوضحت الدكتورة شريفة نعمان العماني في كلمتها الافتتاحية أن استمرارية الزواج تكون نسبتها كبيرة جدا عند تجاوز الخمس السنين الاولي للزواج وأن الخمس سنوات الاولي تعد بالونة الاختبار لقياس نجاح هذا الزواج واستمراريته من عدمه واشارت شريفة أن القرأن الكريم وصف عقد الزواج بالميثاق الغليظ وهو الوصف الذي وصفه الله في سورة النساء وأنه رابطة ليست كاي رابطة فهي رابطة تشاركية تقام بغرض أن تكون نواة لبناء المجتمعات ويجب أن يوضع الزواج في الإطار الاعم والهدف الاشمل الذي يغفل عنه العديد مما ادي الي استقبال مسألة الطلاق وشيوع الظاهرة وتناميها وأوضحت شريفة أنه في عام ٢٠١٩ أطلق معهد الدوحة كتاب بالشركة مع جامعة الدول العربية كتاب (حالة الزواج في العالم العربي) وهو يشمل كافة الأبعاد المتعلقة بالزواج في العالم العربي منها الاختيار الزواجي والإنماء التقليدية والمستحدثة للزواج .

اضافة الي العمل والاقتصاد الي غير ذلك من الجوانب التحليلية لظاهرة الزواج في الاثني وعشرين دولة عربية ومن المقرر عقد مؤتمر في أكتوبر القادم في الدوحة ويشارك فيه ال٢٢ دولة عربية ومندوب منظمة الأمم المتحدة وسوف نقوم بتقديم كل الدراسات من مختلف الدول حتي يتم التصدي لهذه الظاهرة والعمل علي استقرار الأسر العربية.