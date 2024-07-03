المندوبية الدائمة لدولة فلسطين تشارك في اجتماع المؤتمر السادس الإقليمية لمقاطعة إسرائيل

شاركت دولة فلسطين اليوم في اجتماع المؤتمر السادس والتسعين لضباط اتصال المكاتب الاقليمية لمقاطعة إسرائيل في الدول العربية، والذي يعقد بمقر جامعة الدول العربية على مدار يومين؛ حيث تمت مناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، وسيتخذ المؤتمر مجموعة من القرارات والتوصيات بشأنها وفقاً لمبادئ واحكام المقاطعة العربية المقررة من إدراج للشركات على لائحة المقاطعة أو إنذار شركات أو رفع الحظر المفروض عليها.

تجدر الإشارة إلى أن وفد دولة فلسطين تشكل من السفير د. سمير الرفاعي - سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية العربية السورية، (عضو اللجنة المركزية لحركة فتح)، والسفير مهند العكلوك - المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، ود. رزق الزعانين المستشار الأول في المندوبية الدائمة.