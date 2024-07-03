الشباب الكويتي: حريصون على جاهزية الملاعب لاستضافة "خليجي 26" ديسمبر القادم

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة والدولة لشؤون الشباب الكويتية، الدكتورة أمثال الحويلة، الحرص على جاهزية الملاعب الكويتية التي ستستضيف مباريات بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 26) المقرر أن تستضيفها دولة الكويت في ديسمبر المقبل.



وقالت الحويلة، في تصريح مساء اليوم الثلاثاء، عقب تفقدها ملاعب (جابر الدولي) و (النصر) و(الصليبخات) التي ستقام عليها مباريات البطولة، إنها وجهت مسؤولي الهيئة العامة للرياضة بضرورة الانتهاء من تجهيز الملاعب بأبهى حلة لضمان إنجاح هذا العرس الرياضي الخليجي، موضحة أن الهيئة واللجنة المنظمة للبطولة لن تألوا جهدا في متابعة الملاحظات التي أبدتها اللجان التفقدية لاتحاد كأس الخليج في جولاته السابقة ووضع الحلول المناسبة لها، مضيفة أن العمل سيتواصل بالفترة المقبلة لإنهاء كافة الترتيبات بوقت مبكر للإعداد الناجح للبطولة.

ولفتت إلى أن البطولة تحظى باهتمام خاص من القيادة السياسية للكويت كونها تجمع الشباب الخليجي في أجواء تنافسية أخوية، مبدية ثقتها بالكوادر الكويتية لتنظيم نسخة مميزة للبطولة التي تجد اهتماما شعبيا وإعلاميا خليجيا واسعا.