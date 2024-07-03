الأربعاء 03 يوليو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

عربى وعالمى

الرئيس الجزائري يهنىء نظيره الموريتاني بمناسبة إعادة انتخابه

الرئيس الجزائرى عبد
الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون

هنأ الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزوانى، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الإسلامية الموريتانية، مؤكدا حرصه الدائم للتشاور والتنسيق من أجل تعزيز وتدعيم التعاون القائم بين البلدين.

جاء ذلك خلال رسالة التهنئة التي وجهها الرئيس الجزائري للرئيس الموريتاني، ونقلتها الرئاسة الجزائرية في بيان الثلاثاء.
وأعرب تبون، في رسالته، عن قناعته الراسخة بضرورة مواصلة الجهود لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوسيعها خدمة لمصالح البلدين المشتركة ومساهمة في تحقيق تطلعات شعبي البلدين في المنطقة المغاربية وفي الساحل.

 

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