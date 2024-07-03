"قندوسي" يفجر أزمة جديدة بين كولر ولجنة التخطيط بالاهلي

دخل مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في خلاف جديد مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، بسبب عودة الجزائري أحمد قندوسي في الموسم القادم، في ظل رغبة المدرب السويسري في التعاقد مع لاعب جديد يمثل إضافة كبيرة كما مثل أمام عاشور.

وتمسكت لجنة التخطيط بضرورة عودة قندوسي عقب نهاية إعارته إلى سيراميكا كليوباترا، بعد المستوى المميز الذي ظهر فيه الموسم الجاري وصعوبة التعاقد مع لاعبين مميزين مثل محمد علي بن رمضان وموكوينا.

ورفض كولر فكرة التعاقد مع محمد النني لاعب وسط المنتخب الوطني بعد رحيله من أرسنال الإنجليزي، مشدداً على أنه طلب ضم لاعبين بمواصفات معينة هجومية و دفاعية وصغار في السن، فيما لم يطرح خلال المناقشات فكرة ضم البرازيلي سيرينو لاعب صن داونز السابق او اشرف بن شرقي لاعب الريان القطري السابق بعد فسخ تعاقدهما رسمياً.

واغلق الأهلي ملف أزمة انضمام لاعبيه إلى المنتخب الاولمبي في أولمبياد باريس القادمة، بعدما اخطر اتحاد الكرة رسميا برفضه طلب انضمام محمد المنعم وامام عاشور والموافقة على ضم الثلاثي احمد نبيل كوكا وكريم الدبيس والحارس حمزة علاء بداية من 5 يونيو القادم.