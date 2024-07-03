الزمالك يفاوض 3 لاعبين ويقدم عرضاً جديداً لعواد

دخل نادي الزمالك في مفاوضات مع ثلاث للاعبين للإنضمام لصفوف الفريق الأول خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري ، وابدي الفارس الأبيض إهتمامه باللاعب الكاميروني جوزيف جوناثان، الظهير الأيسر لنادي مودرن فيوتشر.

لكن يواجه الزمالك أزمة وهي أن اللاعب يحصل على ما يوازي 600 ألف دولار في السنة من مودرن فيوتشر ويتبقى له سنة في عقده، والزمالك يريد ضم اللاعب براتب أقل ودخل في مفاوضات مع اللاعب من أجل التعاقد معه وتقليل راتبه ، وفقا لإمكانيات خزينة النادي.

كما أن الزمالك بدأ جث نبض الإسماعيلي حول موقفه من رحيل اللاعب عبدالرحمن مجدي ، و اللاعب الثالث فهو فخر الدين بن يوسف، مهاجم المصري، والأبيض يفكر في التعاقد مع الدولي التونسي، مع احتمالية رحيل سيف الجزيري حال وصول عرض قوي".

وعلى جانب متصل قدم مسئولو نادى الزمالك ، برئاسة حسين لبيب، عرضاً مالياً لمحمد عواد حارس مرمى الفريق، لتجديد عقده مع الفريق والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، وعرض المجلس الابيض على اللاعب الحصول على 8 ملايين جنيه فى الموسم بدلا من 16 قيمة عقده مع النادى.

وجاء قرار النادى بتخفيض قيمة العقد فى ظل وضع سقف للتعاقدات خلال الفترة المقبلة، حيث وافق عواد على التخفيض ولكن ليس بهذا المبلغ وهذه النسبة، وشهدت آخر جلسة جمعته مع الإدارة عدم الإعلان عن الموافقة على المبلغ، ولكن طلب من الإدارة وقت للتفكير فى العرض.

وكان المبلغ الذى تم عرضه على عواد نفس قيمة عقد محمد صبحى حارس للفريق، الذى تم تجديد تعاقده مع الزمالك خلال الساعات الماضية.

وأصبح نادي الزمالك فى انتظار رد من عواد على العرض بالحصول على 8 ملايين جنيه فى الموسم، وحال رفض اللاعب، سيتم الاكتفاء بالحراس المتواجدين بالفريق، خاصة بعد تصعيد الثنائى عمر عبد العزيز ومحمود الشناوى، بالإضافة إلى ما تردد عن تلقى عواد عروضا من أندية أخرى، والزمالك لا يقف أمام مصلحة أى من لاعبيه.