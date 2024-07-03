وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد مشروعى إنشاء مستشفى أبو صوير

أعلنت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية،الإنتهاء من تنفيذ 75% من الأعمال الإنشائية لمشروع تطوير مستشفى التل الكبير المركزى ، كما وجهت بتسريع وتيرة الأعمال الإنشائية بمشروع مستشفى أبو صوير والتواصل مع الشركه المنفذة وإنهاء ماتبقى من أعمال حسب الجدول الزمنى للمشروع.

جاء ذلك ، خلال الجولة الميدانية التى أجرتها وكيل وزارة الصحة للوقوف على معدل إنجاز وتنفيذ مستشفى أبو صوير ومستجدات الأعمال الإنشائية لمستشفى التل الكبير المركزى، على أرض الواقع.

وتفقدت وكيل وزارة الصحة مشروع تطوير مستشفى أبو صوير والذى يتضمن 4 مبان قائمة بالفعل ( مبنى رئيسي ،مبنى كهرباء، مبنى خزان والطلمبات ، مبنى السكن )، بإجمالي مساحة 4 ألاف و700 مترا مربعا، على مساحة أرض 5050 ألف متر مربع بطاقة استيعابية 96 سرير.

ثم توجهت الدكتورة ريم مصطفى إلى مستشفى التل الكبير المركزى وتفقدت الأعمال الإنشائية الخاصة بالمبانى والتى تضم 4 مبانى على مساحة 6428 متر مربع، وتشمل المبنى الرئيسي ،المبنى الإدارى ،مبنى الخزان والفرم والتعقيم ومبنى للأمن على مساحة أرض 11020 متر مربع وبطاقه استيعابيه 169 سرير.

وأشارت إلى أن المستشفى تحتوى على أقسام الاستقبال والداخلى والعمليات والعناية المركزة والنسا والحضانات والمعامل وقسم الأشعه والذى تم دعمه بجهاز رنين مغناطيسي وقسم للمناظير وقسم للعلاج الطبيعي والعيادات خارجيه وقسم للكُلى وقاعات للمحاضرات بالاضافه الى الخدمات مثل المشرحة و المغسله و التعقيم.

وتأتى الزياره فى إطار المتابعة الميدانيه لسير العمل ومتابعه التجهيزات اللازمة لتفعيل منظومة التأمين الصحى الشامل بكامل طاقتها بالمحافظة. حيث تعد مستشفى التل الكبير المركزى ثانى أكبر مستشفى بالإسماعيلية بعد مجمع الإسماعيلية الطبي لتقديم الخدمة الصحية لأهالى المحافظة بمختلف التخصصات الطبية.

رافق وكيل وزارة الصحة خلال الجوله دكتور طارق العنتبلي مدير إدارة التخطيط ودكتورة نورهان اسامة عضو مكتب الدعم الفنى.