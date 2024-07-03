الأربعاء 03 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

فرج عامر: أغلقت التليفزيون بعد هدف بيراميدز الأول في شباك سموحة

فرج عامر رئيس نادي
فرج عامر رئيس نادي سموحة

أعرب المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة عن حزنه من خسارة فريقه أمام بيراميدز في مباراة الأزمة التي تم استكمالها اليوم الثلاثاء في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.

txt

فرج عامر يكشف سبب موافقته على استكمال مباراة سموحة وبيراميدز (فيديو)


وقال المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" وافقنا على خوض مباراة بيراميدز اليوم بالطريقة التي أعلنت عنها رابطة الأندية تفادياً لوقوع أي أزمات وحرصاً على استمرار المسابقة".

وتابع:" تابعت المباراة من المنزل ولكن بعد هدف بيراميدز الأول في مباراة اليوم أغلقت التليفزيون ورفضت استكمال اللقاء بسبب الظروف التي أقيمت فيها المباراة ولكن فوجئت بتسجيل سموحة هدف".

الجريدة الورقية