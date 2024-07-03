مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية يتفقد عيادات المجمع الطبي

قام الدكتور محمد سامي، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، يرافقة دكتور محمد جبريل والدكتور على رافت نائب مدير الفرع والدكتور احمد عبداللطيف المدير التنفيذى ونائب مدير المجمع الطب بالاسماعيلية بجولة مسائية لتفقد المنشآت الصحية بالمحافظة، بزيارة مسائية لأقسام الطوارئ والاستقبال والعيادات الخارجية بمجمع الإسماعيلية الطبي، للاطمئنان على انتظام سير العمل، والتاكيد علي جودة أدائها في خدمة المواطن.

جاءت الزيارة تنفيذًا لتعليمات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان.

وخلال الزيارة تم مراجعة جداول الأطباء والتمريض بالاقسام المذكورة، والتأكد من كفاءة تشغيل الأجهزة الطبية وغير الطبية، والاطمئنان على توفير كميات كافية من الأدوية والمستلزمات اللازمة لتشغيل أقسام الطوارئ والاستقبال ، فضلا عن اتباع البروتوكولات العلاجية.

ووجه بدقة جمع البيانات الطبية والتسجيل الإلكتروني، وسرعة ودقة الإجراءات الطبية ، تماشيًا مع حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على توفير جميع الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بجودة عاليه