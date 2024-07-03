محافظ الإسكندرية يختتم عمله بمقابلة السفير الفرنسي

رحل اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية منذ ساعات ، من مبنى ديوان عام المحافظة بمنطقة أبيس شرق المدينة، بعد ساعتين قضاهما في جمع مستلزماته ومتعلقاته كافة.

كشف مصدر داخل ديوان عام محافظة الإسكندرية، أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تم تبليغه برحيله عن منصبه، عقب عودته من اللقاء مع سفير فرنسا والملحق الاقتصادى للسفارة، وقام بجمع متعلقاته وغادر مبنى ديوان عام المحافظة، تزامناً مع حركة التغييرات.

وكانت أكدت مصادر حكومية، أن المحافظين الجدد سوف يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، غدًا في قصر الاتحادية، مشيرة إلى أن اللواء اشرف الجندي مرشحًا لتولي محافظة الإسكندرية خلفًا للواء محمد الشريف ضمن حركة المحافظين الجدد.

كان قد عقد للواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية،مساء اليوم، لقاءا مع السيد السفير إيريك شوفالييه - سفير فرنسا لدى مصر والسيدة لينا بلان- قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، برفقة الملحق الاقتصادي للسفارة ووفد من شركتي VUF و Transdev (الشركات المصنعة للدراجات) وممثل من إقليم جنوب فرنسا، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون بين الجانبين، وتسلم الدراجات الكهربائية الممنوحة من الجمهورية الفرنسية والمقرر استخدامها في مشروعي حلقة السمك وميدان محطة مصر لنقل الركاب والبضائع، حيث إنها مزودة بمقعد خلفي وبثلاجات لنقل البضائع، وأكد اللواء الشريف في ختام اللقاء أن مدينة الإسكندرية من أهم المدن العريقة لما تحتويه من مبان أثرية وتاريخية يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التغيرات المناخية.

اللواء أشرف الجندي محافظ الإسكندرية الجديد ..

اللواء أشرف الجندي شغل العديد من المناصب الأمنية سابقاً وقضة فترة طويلة في قطاع الأمن العام، حيث تولى رئيس فرع البحث الجنائي في القاهرة والجيزة ثم مديراً لمباحث القاهرة ثم مديراً لأمن الإسكندرية، ثم مديراً لامن القاهرة ولا زال في منصبه حتى الآن.

وخلال تولي اللواء أشرف الجندي منصب مدير أمن الإسكندرية، صدرت حركة تنقلات ضباط الشرطة عام 2019، وتولى منصب مدير أمن القاهرة، والذي يشغل منصبه بها حتى الآن.